هاتف Realme 13 Pro Plus: تصميم أنيق وكاميرا خارقة وذاكرة عشوائية كبيرة

أطلقت شركة Realme هاتفها الجديد Realme 13 Pro Plus الذي يجمع بين الأداء الفائق والتصميم الجذاب. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية عالية الدقة تتيح التقاط صور احترافية، إلى جانب ذاكرة عشوائية كبيرة تمنحك تجربة استخدام سلسة وسريعة. بفضل هذه المواصفات، يُعتبر الهاتف خيارًا مثاليًا لمحبي التصوير والأداء القوي.

كتب محمد سعد – ما زالت شركة ريلمي تقوم بتقديم أحدث الهواتف الذكية لتلبية جميع احتياجات العملاء حول العالم، حيث أنها قامت بإطلاق هاتفها الجديد Realme 13 Pro Plus والذي يعد واحد من بين الهواتف ذات الإمكانيات والمواصفات الجبارة خاصة كاميرته المميزة ذات الدقة العالية بسعة 50 ميجا بكسل للحصول على أفضل الصور والفيديوهات ومشاركة أهم اللحظات السعيدة من الأصدقاء والأقارب وحفظها على الذاكرة الداخلية للهاتف والتي تأتي بسعة تصل إلي 512 ميجا بايت، وللمزيد من التفاصيل حول موبايل Realme 13 Pro Plus فعليك متابعة السطور القادمة.

أداء ومواصفات هاتف Realme 13 Pro Plus

يمتلك هاتف Realme 13 Pro Plus الكثير من المواصفات والأداء والإمكانيات التي تجعله ينافس باقي الهواتف الأخري من نفس الفئة، حيث تشتمل مواصفات الهاتف على الآتي:

مساحة التخزين: يأتي الهاتف بنسختين من مساحة التخزين 256/512 جيجا بايت تلك المساحة التي تكفي لتخزين الكثير من الفيديوهات والصور وغيرها من البيانات.

يأتي الهاتف بنسختين من مساحة التخزين 256/512 جيجا بايت تلك المساحة التي تكفي لتخزين الكثير من الفيديوهات والصور وغيرها من البيانات. الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 32 ميجا بكسل لمشاركة أهم اللحظات السعيدة.

كاميرا بدقة 32 ميجا بكسل لمشاركة أهم اللحظات السعيدة. الكاميرا الخلفية: تأتي بدقة 50+50+8 ميجا بكسل.

تأتي بدقة 50+50+8 ميجا بكسل. المعالج: معالج ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 تكنولوجيا 4 نانو.

معالج ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 تكنولوجيا 4 نانو. الشاشة: شاشة مساحة 6.7 بوصة بدقة 2412*1080 بكسل بجودة FHD+ مع سطوع 2000 شمعة.

شاشة مساحة 6.7 بوصة بدقة 2412*1080 بكسل بجودة FHD+ مع سطوع 2000 شمعة. الرام: 8/12 جيجا رام.

8/12 جيجا رام. نظام التشغيل: أندرويد 14.

أندرويد 14. البطارية: 5200 مللي أمبير.

5200 مللي أمبير. خاصية NFC: يدعم.

يدعم. شريحة الاتصال: يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano SIM.

يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano SIM. شبكات الجيل: يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. تصوير الفيديوهات: يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلي التصوير بجودة FHD.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلي التصوير بجودة FHD. الواي فاي: يدعم.

يدعم. الحماية: يدعم فتح الهاتف عن طريق البصمة والتعرف على الوجه.

يدعم فتح الهاتف عن طريق البصمة والتعرف على الوجه. ألوان الهاتف: يأتي الهاتف باللون الأخضر والذهبي الزجاجي.

مميزات موبايل Realme 13 Pro Plus

يمتلك هاتف Realme 13 Pro Plus العديد من المميزات التي تختلف عن باقي الهواتف الأخري والتي تكون على النحو التالي:

التصميم الممتاز والأنيق والشيك.

البطارية الكبيرة التي تصمد طوال اليوم دون الفصل وذلك أثناء استخدام الهاتف.

التجربة الصوتية المتميزة وذلك بفضل السماعات الاستيريو الخارجية.

الكاميرا الخلفية التي تعطيك صورة مميزة وتجربة الزوم حتي 120X.

الشاشة اموليد كيرف بدقة مقبولة وبسطوع عالي.

سعر موبايل Realme 13 Pro Plus

يأتي سعر هاتف Realme 13 Pro Plus فى مصر للنسخة 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 21000 جنيه.