سالم الدوسري “التورنيدو” يتوج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة السعودية والعراق

في مباراة مثيرة جمعت المنتخب السعودي بنظيره العراقي ضمن بطولة خليجي 26، خطف النجم السعودي سالم الدوسري، الملقب بـ”التورنيدو”، الأنظار بأدائه الرائع. ساهم الدوسري بشكل كبير في تحقيق فوز مهم للأخضر السعودي، ما أهّله لنيل جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليواصل إثبات مكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم السعودية.

كتب محمد سعد – توج سالم الدوسري جناح المنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية والعراق في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 26.

سالم الدوسري

كتب صفحة خليجي زين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على ” أكس ” كاشفَا على الفائز ورجل المباراة السعودية و العراق قائلا:” التورنيدو سالم الدوسري مع جائزة الأفضل في مباراة السعودية والعراق”.

سجل سالم الدوسري هدفًا وصنع الهدف الأخر في مباراة العراق في الجولة الثالثة الختامية من بطولة خليجي 26.

وتأهل منتخب السعودي إلى دور نصف نهائي كثاني المجموعة الثانية بعد الفوز على المنتخب العراقي بثلاثية مقابل هدف واحد ليضرب موعدًا مع المنتخب العماني المتأهل المركز الأول في المجموعة الأولي.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس خليجي 26

تبدأ مباراة السعودية وعمان مساء اليوم الثلاثاء القادم الموافق 31 من شهر ديسمبر2024، في تمام الساعه 4.30 مساءًا بتوقيت القاهرة ، و5.30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 5.30 بتوقيت قطر، 6.30 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية و عمان في كأس خليجي 26

تذاع مباراة السعودية وعمان مساء الثلاثاء ، على العديد من القنوات الرياضية السعودية على قناة اس سي الرياضية السعودية عبر البث المشفر، والكأس وقناة دبي الرياضية ، وقناة أبو ظبي الرياضية عبر قناة 1 وقناة العراقية 1 وعمان الرياضية عبر البث الفضائي.