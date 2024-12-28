طريقة تحضير طاجن الكفتة بالخضروات على الطريقة التركية

يُعتبر طاجن الكفتة بالخضروات من الوصفات الشهية والمميزة في المطبخ التركي، حيث يجمع بين النكهات الغنية والتوابل الشرقية التي تضيف مذاقًا لا يقاوم. تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة غداء أو عشاء متكاملة. تعرفي على خطوات تحضير هذا الطاجن اللذيذ وأبهري عائلتك بنكهات المطبخ التركي الأصيلة.

كتب محمد سعد – يعتبر المطبخ التركي واحداً من أغني المطابخ العالمية بفضل تنوع أطباقه و نكهاته الفريدة و من بين الأطباق الشهيرة طاجن الكفتة التركي الذي يعد كوجبة متكاملة تجمع بين اللحوم و الخضروات بطريقة مميزة و شهية و في هذا المقال نقدم لكم وصفة اقتصادية لتحضير هذا الطاجن بعجينة منزلية بسيطة و بطعم رائع ينافس أفضل المطاعم و بميزانية بسيطة. مكونات تحضير طاجن الكفتة التركي لتحضير طاجن الكفتة التركي نحتاج إلى تجهيز المكونات الآتية: مكونات الكفتة ½ كيلو لحم مفروم بنسبة دهون مناسبة.

1 بصلة مفرومة ناعم.

1 فلفل رومي أحمر مفروم ناعم.

½ حزمة بقدونس مفرومة.

ملح و فلفل حسب الرغبة. مكونات الخضروات 2 حبة باذنجان متوسطة.

1 فلفل رومي أحمر.

1 فلفل رومي أخضر.

1 فلفل حار (اختياري).

2 بصلة صغيرة.

رأس ثوم كاملة.

3 حبات طماطم صغيرة.

ملح و فلفل أسود و بابريكا مدخنة.

2 ملعقة زيت زيتون. مكونات العجينة 1 كوب دقيق.

½ ملعقة صغيرة خميرة.

½ ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

1 ملعقة زيت.

¼ كوب ماء دافئ. للوجه 1 بيضة.

رشة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة مستردة. طريقة التحضير 1. تحضير العجينة اخلطي الدقيق مع الخميرة و السكر و الملح ثم أضيفي الزيت و الماء تدريجياً و اعجني حتى تتماسك العجينة.

غطي العجينة و اتركيها تختمر لمدة ساعة. 2. تحضير الكفتة في اناء عميق نقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل و الفلفل الأحمر و البقدونس و البهارات.

يتم تشكيل الخليط على شكل كرات صغيرة وضعيها جانباً. 3. تحضير الخضروات: نقوم بتقطيع الباذنجان و الفلفل و البصل و الطماطم إلى قطع متوسطة.

في طاجن أو صينية فرن نقوم بتوزيع الخضروات و أضافة الثوم و الملح و الفلفل و البابريكا و زيت الزيتون. 4. الطهي نقوم بوضع كرات الكفتة فوق الخضروات في الطاجن.

نقوم بتغطية الطاجن بورق ألمنيوم و أدخليه إلى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. 5. تحضير العجينة والتقديم نقوم بفرد العجينة لتغطية الطاجن بالكامل.

نقوم بخلط البيضة مع المستردة و الفلفل الأسود ثم نقوم بدهان سطح العجينة.

نقوم بإعادة الطاجن إلى الفرن حتي ينضج العجين ويكتسب لوناً ذهبياً ويترك في الفرن مدة تتراوح من 15: 20 دقيقة.

في النهاية قدمي الطاجن ساخناً مع خبز طازج للحصول على وجبة تركية لذيذة ومتكاملة دون تكلفة عالية.

الآن يمكنك تقديم طاجن الكفتة بالخضروات على الطريقة التركية لعائلتك أو ضيوفك. استمتعي بنكهاته المميزة وقيمته الغذائية العالية مع لمسة من الأصالة التركية في مطبخك.