وزارة التعليم تعلن شروط التقديم لوظائف حارس الأمن عبر منصة ساعد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لوظيفة حارس الأمن من خلال منصة ساعد. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن والسلامة في منشآتها التعليمية. إذا كنت مهتمًا بالحصول على هذه الوظيفة، يمكنك الاطلاع على شروط التقديم وخطوات التسجيل بكل سهولة.

كتب محمد سعد – وزارة التعليم ،، تعلن عن شروط التقديم ،، على وظيفة حارس الأمن عبر ساعد ، حيث يهتم الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في الوظيفة الخاصة بحارس الأمن بمعرفة الشروط اللازمة لهذه الوظيفة وما الذي يجب أن يتوفر لدى الشخص حتى يستطيع التقديم على تلك الوظيفة وقد قامت الوزارة الخاصة بالتعليم بالإعلان عن الشروط الخاصة للتقديم على الوظيفة الخاصة بحارس الأمن عن طريق ساعد، ومن خلال موضعنا سوف نوفر ما يختص بهذا الموضوع ظوسخح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط التقدم على وظيفة حارس أمن عبر ساعد

ولمن يريد التقدم على الوظيفة الخاصة بحارس الأمن يجب أن تتوفر لديه مجموعة من الشروط وهي كالآتي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفة يمتلك الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفة حاصل على شهادة على الأقل الشهادة الثانوية أو شهادة أعلى.

ولكن الأولوية في التقديم سوف تكون لأصحاب الشهادات العالية.

وبعد ذلك سوف يتم عمل مقابلة شخصية مع الأشخاص المتقدمين على هذه الوظيفة.

ويتطلب التسجيل من خلال شبكة الإنترنت وذلك عن طريق النظام الخاص بالخدمة المدنية.

يشترط على الشخص المتقدم لهذه الوظيفة أن يقوم باجتياز الفحص الطبي وتكون صحته في حالة جيدة.

ويجب أن يتوفر لدى الشخص المتقدم لهذه الوظيفة سيرة ذاتية طيبة ولا يكون قام بإرتكاب أي جريمة في السابق، ولا قام بفعل أي شيء يتعارض مع الشرف، ويشترط أيضاً عدم وجود أحكام جنائية عليه.

وكيفية التسجيل من خلال برنامج ساعد تتضمن إدخال البيانات التي تختص بالشخص المتقدم، والقيام بتحديد نوع الجنس، وكتابة الرمز الخاص بالتحقق، والقيام بإرفاق المستندات وأيضاً كتابة كافة الخبرات السابقة.

طريقة التسجيل في برنامج ساعد

ولمن يريد التقدم على تلك الوظيفة الخاصة بحارس الأمن من خلال برنامج ساعد فيجب أن يقوم بتأدية بعض الخطوات وسوف نقوم بعرضها في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الرسمى الخاص بنظام ساعد والقيام بتسجيل الدخول فيه.

القيام بالضغط على الكلمة الخاصة بتسجيل الدخول.

ثم القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة لها وهي مثل كتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

ثم القيام بتحديد نوع الجنس الخاص بالتقدم.

وبعد ذلك القيام بكتابة رقم التحقق المعروض على الشاشة.

ثم القيام بعد ذلك بالضغط على الزر الخاص بإستمرار.

وبعد ذلك القيام بإرفاق جميع المستندات الخاصة بكافة المؤهلات التي تتوفر لدى الشخص المتقدم للوظيفة.

وأيضاً القيام بكتابة جميع الخبرات السابقة، وأيضاً كتابة كافة الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم، وثم القيام بالنقر على الذى الخاص بالإدخال.

ثم القيام بعد ذلك بالضغط على حفظ وذلك للتأكيد من التسجيل.

الأسئلة الشائعة

كم العمر اللازم للمتقدم على وظيفة الحراس المدرسية؟

يجب أن لا يقل سن المتقدمة من النساء عن 35 سنة، ويجب أن لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 25 سنة.

لا تفوت فرصة التقديم على وظيفة حارس الأمن عبر منصة ساعد. اطلع على الشروط وتأكد من تجهيز المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم، وابدأ رحلتك المهنية مع وزارة التعليم.