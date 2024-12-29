أسهل طريقة لتخزين الطماطم والصلصة في الفريزر لاستخدام طويل الأمد

تعتبر الطماطم من المكونات الأساسية في المطبخ، ولكن قد تحتاجين إلى تخزينها لفترة طويلة لتوفير الوقت والجهد. تعلمي معنا الطريقة المثلى لتخزين الطماطم في الفريزر بشكل يحافظ على نكهتها وجودتها، بالإضافة إلى خطوات إعداد الصلصة وتخزينها لتكون جاهزة للاستعمال السريع في أي وقت.

كتب محمد سعد – تخزين الطماطم من الحلول العملية التي تلجأ إليها الكثير من ربات البيوت للاستفادة من الطماطم طيلة العام، خاصة في أوقات ارتفاع أسعارها أو ندرتها في الأسواق وتعد الطماطم من المكونات الأساسية في المطبخ العربي، حيث تدخل في إعداد العديد من الأطباق مثل الصلصات والشوربات، وتعتبر طريقة تخزين الطماطم في المنزل سهلة ومضمونة، وتساعد على توفير الوقت والجهد خلال تحضير الوجبات وفي هذا المقال سنتعرف على طرق تخزين الطماطم بخطوات بسيطة للحفاظ على جودتها ونكهتها لفترات طويلة. طريقة تخزين الطماطم يمكن من خلال الفقرات تخزين الطماطم بكل سهوله والحفاظ علي طعمها لاستخدمها طوال العام، من خلال الخطوات التاليه: تخزين الطماطم في الفريزر كمية من الطماطم الناضجة والطازجة أكياس أو حاويات بلاستيكية محكمة الغلق اغسلي الطماطم جيدا لإزالة أي أوساخ أو شوائب. جففيها باستخدام منشفة نظيفة. يمكنك ترك الطماطم كما هي أو تقطيعها إلى أنصاف أو أرباع حسب رغبتك. ضعي الطماطم في أكياس أو حاويات بلاستيكية مع إحكام إغلاقها لتجنب تسرب الهواء. خزنيها في الفريزر، ويمكنك استخدامها مباشرة عند الطهي دون الحاجة إلى إذابتها. خطوات تخزين الطماطم كصلصة كميه مناسبة من الطماطم ملعقة صغيرة من الملح (اختياري) حاويات زجاجية أو بلاستيكية الخطوات: اغسلي الطماطم جيدا وقطعيها إلى قطع صغيرة. ضعي الطماطم في قدر على نار متوسطة واتركيها تغلي حتى تصبح طرية. اهرسي الطماطم باستخدام الخلاط أو المصفاة للحصول على صلصة ناعمة. أضيفي الملح إذا رغبتِ في ذلك. اتركي الصلصة تبرد تماما ثم اسكبيها في الحاويات واحكمي إغلاقها. خزني الحاويات في الفريزر أو الثلاجة حسب مدة التخزين المطلوبة. تجفيف الطماطم طماطم صغيرة الحجم

ملح وزيت زيتون (اختياري)

اغسلي الطماطم وقطعيها إلى شرائح رقيقة.

رتبي الشرائح في صينية مبطنة بورق زبدة.

رشي قليلا من الملح، وضعي الصينية في الشمس أو فرن منخفض الحرارة حتى تجف الطماطم تمامًا.

خزنيها في برطمان مع زيت الزيتون للحفاظ عليها.

مع هذه الطرق البسيطة، يمكنك تخزين الطماطم والصلصة بطريقة تحافظ على جودتهما وتوفر عليك الوقت في تحضير الوجبات. جربيها اليوم وتمتعي بوجبات شهية وسريعة التحضير!