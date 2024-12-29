تخلصي من الشيب بمكونات طبيعية: طريقة لصبغ الشعر باللون البني الغامق وتغذيته

الشيب هو جزء طبيعي من التقدم في العمر، ولكنه قد يكون مصدر قلق للكثيرين. لحسن الحظ، يمكنك إخفاء الشيب والحصول على لون بني غامق جذاب باستخدام مكونات طبيعية تغذي شعرك دون الحاجة إلى صبغات كيميائية قاسية. في هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة لتحضير وصفة طبيعية لصبغ الشعر وتغذيته بفعالية.

كتب محمد سعد – إخفاء الشعر الأبيض بوصفات طبيعية هذا ما سنلقي عليه الضوء لكل فتاة تعاني من بداية ظهور الشيب والذي يسمي بالشيب المبكر الذي قد يظهر في بعض الأحيان في عمر الثلاثين، وتعتبر الوصفات الطبيعية هي البديل الآمن والأمثل للصباغات الكيميائية التي تتسبب في اتلاف الشعر مع تكرار استخدامها، ومن هذا السياق نتناول بالسطور التالية بعض من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساهم في صبغ الشعر الابيض باللون البني الغامق.

صبغ الشيب بوصفات طبيعية آمنة وفعالة

يعد الشعر الأبيض من أكثر المشاكل التي تزعج الكثير سواء السيدات أو الرجال، وبالرغم من انها عملية طبيعية نتيجة التقدم في العمر ألا يعاني الكثير من ظهور الشعر الابيض تدريجياً ويبدا البحث وراء افضل الوصفان والخلطات التي تساعد في التهلص من الشيب، وهناك العديد من الوصفات الطبيعيةالتي اثبنت قدرتها في صبغ شيب الشعر لفترات طويلة ومن اهمها صبغة القهوة والبنجر وعصير الليمون والحناء.

خلطة القهوة لصبغ الشعر الابيض باللون البني

القهوة هي من اقوي الوصفات المجربة التي تساهم في تغطية الشيب باللون البني الغامق.

المكونات:

كوب كبير من القهوة الخام.

لتر من الماء.

نصف كوب من الكاكاو او النسكافيه.

طريقة تحضير الخلطة

نضع كمية الكاكاو مع القهوة ونقلب جيدا ونضيف الماء. ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ويترك لمدة دقائق حتى يصل إلي مرحلة الغليان. يرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما. يصفى الخليط ويوزع على الشعر بالكامل. يغطى ويترك لمدة ساعتين. ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.

وصفة الحناء لتغطية الشيب

تعتبر الحناء من اولي الوصفات التي تساعد بشكل كبير في تغطية الشيب المبكر باللون البني الغامق وذلك بفضل خصائصها الطبيعية المتعددة التي تعطي تغطية فعالة وتغذي الشعر بعمق.

المكونات:

كوب من الحناء.

لتر ماء دافيء.

طريقة التحضير

نضع الماء على الحناء تدريجيا مع الخلط المستمر حتي تحصلين على عجين متجانس. يوزع على كامل الشعر من الجذور حتي الاطراف. يغطي الشعر بكيس بلاستيك. يترك الخليط لمدة ثلاث ساعات. يشطف الشعر بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

زيت الخروع للشعر الابيض

تعتبر وصفة زيت الخروع من افضى الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في القضاء على الشيب.

المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع.

طريقة التحضير: