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وزارة الثقافة تختتم فعاليات عام الإبل 2024 بتكريم الشركاء

وزارة الثقافة تختتم فعاليات عام الإبل 2024 بتكريم الشركاء
وزارة الثقافة تختتم فعاليات عام الإبل 2024 بتكريم الشركاء
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

اختتمت وزارة الثقافة فعاليات “عام الإبل 2024” بحفل تكريمي حضره عدد من الشخصيات الثقافية والقيادات البارزة. الحدث الذي جاء ضمن سلسلة من الفعاليات المميزة التي أقيمت على مدار العام، تم تكريم الشركاء الذين أسهموا بشكل فعال في إنجاح هذا العام المخصص للاحتفاء بالإبل كرمز ثقافي وتراثي هام.

كتب محمد سعد – اختتمت وزارة الثقافة مبادرة عام الإبل 2024 بتكريم الشركاء الذين ساهموا في تحقيق أهداف هذا العام الثقافي خلال حفل أُقيم اليوم في ليسن فالي بالرياض، بحضور عدد من القيادات الثقافية بما فيهم وكيل الوزارة للاتصال المؤسسي صالح بن سليمان الشبيلي، ووكيل الوزارة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات نهى بنت سعيد قطان، ووكيل الوزارة للفعاليات والمهرجانات الثقافية مي بنت عبيد الرشيد.

وزارة الثقافة تختتم فعاليات عام الإبل 2024 بتكريم الشركاء

أعرب الشبيلي في كلمته عن فخره واعتزازه بعام الإبل الذي يُجسد مكونًا أساسيًا من الثقافة السعودية والعربية، مشيرًا إلى أن المبادرة، التي نالت دعمًا وتوجيهًا من القيادة الرشيدة، قد أثرت في تعزيز مكانة الإبل وأبرزت دورها الحضاري والاقتصادي كرمز ثقافي يعكس القيم السعودية الأصيلة.

كما تحدث عن دور الوزارة في تأصيل هذه المكانة ضمن رؤية المملكة 2030، وقدم شكره لكافة الجهات المشاركة في المبادرة. أُتيح خلال الحفل عرض مرئي لحداء الإبل، وهو جزء من التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو، بالإضافة إلى فيلم يروي قصة مبادرة عام الإبل والجهود المبذولة.

اختُتم الحفل، الذي استمر ثلاثة أيام، بفعاليات متنوعة تحتفي بالإبل وتبرز قيمتها في الثقافة السعودية، وقد شهد الحفل حضورًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة عام الإبل في بداية العام، مُسلطة الضوء على الإبل كعنصر أساسي من عناصر الهوية الثقافية السعودية، وقد شهدت تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية محليًا ودوليًا للاحتفاء بالإبل وثقافتها الموروثة.

وفي ختام الحفل، أكد المسؤولون في وزارة الثقافة على أهمية الاستمرار في دعم المبادرات الثقافية التي تعزز من الهوية الوطنية وتحفظ التراث العربي الأصيل، مشيرين إلى أن “عام الإبل” كان نقطة انطلاق لمزيد من الفعاليات التي ستسهم في الحفاظ على التراث وتعزيزه في المستقبل.

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