وزارة الثقافة تختتم فعاليات عام الإبل 2024 بتكريم الشركاء

أعرب الشبيلي في كلمته عن فخره واعتزازه بعام الإبل الذي يُجسد مكونًا أساسيًا من الثقافة السعودية والعربية، مشيرًا إلى أن المبادرة، التي نالت دعمًا وتوجيهًا من القيادة الرشيدة، قد أثرت في تعزيز مكانة الإبل وأبرزت دورها الحضاري والاقتصادي كرمز ثقافي يعكس القيم السعودية الأصيلة.

كما تحدث عن دور الوزارة في تأصيل هذه المكانة ضمن رؤية المملكة 2030، وقدم شكره لكافة الجهات المشاركة في المبادرة. أُتيح خلال الحفل عرض مرئي لحداء الإبل، وهو جزء من التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو، بالإضافة إلى فيلم يروي قصة مبادرة عام الإبل والجهود المبذولة.

اختُتم الحفل، الذي استمر ثلاثة أيام، بفعاليات متنوعة تحتفي بالإبل وتبرز قيمتها في الثقافة السعودية، وقد شهد الحفل حضورًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة عام الإبل في بداية العام، مُسلطة الضوء على الإبل كعنصر أساسي من عناصر الهوية الثقافية السعودية، وقد شهدت تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية محليًا ودوليًا للاحتفاء بالإبل وثقافتها الموروثة.