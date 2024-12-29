عيار 21 يستقر عند 276 ريال: آخر مستجدات أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالي 276 ريالاً، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق المعدن الأصفر. هذا الاستقرار يأتي وسط تقلبات في الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون أي تغييرات قد تطرأ على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

كتب محمد سعد – من خلال متابعة الموجة الجديدة التي استقبلتها أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 اتضح أنه لا موجة قد قدمت إليها؛ بل إن الثبات والاستقرار هو سيد الموقف على جميع العيارات.

إذ بعد التراجع النسبي الذي لحق بأسعار الأصفر بالأمس السبت 28 ديسمبر 2024 جاءت اليوم في وضع مستقر تام، ليصبح الأمل في اليوم الأخير من الشهر غدًا لتحقيق الانخفاض المأمول، وعلى كلٍ نستعرض آخر الأسعار على النحو التالي:

الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 14 184.41 49.18 عيار 18 237.10 63.23 عيار 21 276.62 73.77 عيار 22 289.79 77.28 عيار 24 316.14 84.30 سبيكة 1 جم 347.75 92.73 سبيكة 2.5 جم 829.89 221.30 سبيكة 5 جم 1643.93 438.38 سبيكة 10 جم 3249.92 866.64 سبيكة 20 جم 6455.58 1721.49 سبيكة 50 جم 16028.29 4274.21

يستمر الذهب كأحد الأصول الاستثمارية المفضلة في المملكة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب مستقرة على المدى القصير، إلا أن العوامل الاقتصادية العالمية قد تؤثر في تغيراتها. يُنصح المهتمون بمتابعة الأسواق بانتظام للحصول على أفضل الفرص.