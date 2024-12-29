الأرصاد تحذر: أمطار ورياح وموجة باردة تضرب الرياض وعسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية بياناً عاجلاً، محذرة من تقلبات جوية شديدة ستشهدها مناطق عدة، تتصدرها الرياض وعسير. البيان توقع هطول أمطار غزيرة، رياح قوية، وانخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة مع بدء موجة باردة تضرب المملكة خلال الساعات المقبلة.

كتب محمد سعد – في ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة الجوية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 تبين أنها بعيدة كل البعد عن وضع الاستقرار بل إن الاضطراب يزداد يومًا تلو اليوم.

هذا وقد تمت الإشارة من قِبل المركز الوطني للأرصاد إلى أن الرياح النشطة عالية السرعة بأكثر من 50 كم/ ساعة هي ما تشهدها مناطق متفرقة مثل؛ مكة المكرمة، عسير، جازان والباحة، هذا مع وجود احتمالات لسقوط الأمطار الرعدية على كلٍ من الرياض، المنطقة الشرقية والقصيم.

بينما تم التنويه العاجل من الضباب الذي يقلل من القدرة على الرؤية الجيدة على المستوى الأفقي، هذا مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر بسبب الموجة الباردة التي تضرب أغلب الأرجاء وهي ما نستعرض درجات الحرارة على إثرها على النحو التالي:

تدعو الأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول، واتباع الإرشادات الرسمية لضمان سلامتهم خلال هذه الظروف الجوية القاسية.