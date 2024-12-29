الزعاق: موجة شتوية قطبية تقترب.. ومفاجأة تسبق “عاصفة الثلاثاء”!

كشف خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق عن قدوم موجة شتوية قطبية تبدأ تأثيراتها في المملكة يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بتقلبات جوية حادة. وأشار الزعاق إلى مفاجأة غير متوقعة تسبق هذه العاصفة، تتمثل في فترة من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية قبل أن تضرب العاصفة بقوتها.

من خلال حسابه الشخصي قام الدكتور خالد صالح الزعاق بالحديث المستفيض عن واحدة من موجات البرد الشتوية التي من المفترض أن تستقبلها المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة؛ وهي ما ستأتي قبلها مفاجأة جوية أيضًا.

إذ قال الزعاق إن في اليومين الحاليين من المفترض أن تغلب على المملكة أجواء دافئة نسبيًا وذلك بالمقارنة مع الأيام السابقة شديدة البرودة؛ إلا أنه تابع مفجرًا المفاجأة وهي أن هذا الدفء يكون استعدادًا لقدوم موجة قطبية شتوية تأتي اعتبارًا من ليل يوم الثلاثاء المقبل.

ومن ثم تابع خبير الأرصاد الجوية متطرقًا إلى ذروة تلك الموجة فقال؛ إنه اعتبارًا من يوم الخميس من الأسبوع الجاري سوف يتم البدء بالشعور بالأجواء الباردة؛ وذلك لأن الموجة الفعلية سوف تبدأ بالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي.

وأردف أن الموجة ستصل إلى أشد مراحلها في منتصف الأسبوع المقبل أي بالتزامن مع منتصف إجازة الفصل، وهي ما تعتبر الموجة الشتوية الرابعة خلال العام.

إلا أنه استكمل ساردًا معلومات مثيرة عن تلك الموجة التي وصفها بالهجينة؛ وذلك لأنها تمزج ما بين برد المربعانية وبرد الشبط، وهو ما أكد على أنه فور بدئها لا بد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لكيلا تدخل البرودة إلى المنازل.

مع اقتراب موجة البرد القطبية، ينصح الزعاق المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي ستتأثر بشكل مباشر، ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة التحديثات حول هذه الحالة الجوية المرتقبة.