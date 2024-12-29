أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 29 ديسمبر 2024

أعلنت البنوك المصرية اليوم، 29 ديسمبر 2024، أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الريال استقراراً نسبياً في معظم البنوك وسط تعاملات هادئة. يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لأي تغييرات قد تؤثر على سعر الصرف مع اقتراب نهاية العام.

كتب محمد سعد – يحرص العديد من الأفراد المقيمين في السعودية على متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة لأغراض التحويلات المالية والمعاملات التجارية. فيما يلي آخر الأسعار للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء،البنوك المصرية تعلن أسعار الريال السعودي اليوم 29 ديسمبر 2024

كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي المصري: 13.50 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع. في حين وصل في بنك مصر: 13.50 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع. بينما سجل في البنك المركزي المصري: 13.568 جنيه للشراء، 13.529 جنيه للبيع. وتحدد في البنك التجاري الدولي CIB: 13.52 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع. وبلغ مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.54 جنيه للشراء، 13.57 جنيه للبيع. فيما بلغ في بنك فيصل الإسلامي: 13.5 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع. وأما في بنك البركة فسجل: 13.46 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

يُوصى المتعاملون بمتابعة تحديثات أسعار الصرف بشكل مستمر لضمان الاستفادة من أفضل الفرص، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سوق العملات الأجنبية.