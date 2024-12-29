الاكتفاء الغذائي في السعودية: التمور والروبيان في الصدارة

أظهرت نشرة الاكتفاء الغذائي لعام 2023 في المملكة العربية السعودية تحقيق نتائج مميزة في العديد من المنتجات الزراعية والغذائية، حيث تصدرت التمور والروبيان قائمة المنتجات ذات النسب الأعلى في الاكتفاء الذاتي. هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2023، التي تشمل بيانات شاملة عن الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: التوافر والوصول والاستقرار والاستخدام.

وحددت المنتجات ذات أعلى نسبة الاكتفاء الذاتي

في حين أظهرت النتائج أن المنتجات التالية حققت أعلى نسبة اكتفاء ذاتي:

1. التمور: 119%

2. التين والباذنجان: 107%

3. الخيار: 102%

4. الروبيان: 147%

5. منتجات الألبان: 129%

6. بيض المائدة: 100%

ولكن ما نصيب الفرد من المنتجات؟!

كما كشفت النتائج عن نصيب الفرد من المنتجات الغذائية:

1. الأرز: 45.77 كغ/سنة

2. التمور: 38.58 كغ/سنة

3. الطماطم: 22.25 كغ/سنة

4. الحليب: 70.19 لتر/سنة

5. لحوم ال

دواجن: 43.40 كغ/سنة

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج توفر نظرة شاملة على الأمن الغذائي في المملكة وتساعد في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتحسين الأمن الغذائي.

تعكس هذه النتائج تقدم المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة في تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الغذائي. من المتوقع أن تشهد الأعوام القادمة مزيداً من التوسع في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي الشامل.