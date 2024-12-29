وزارة الطاقة السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض، ضمن مجموعة من التخصصات التي تستهدف الكوادر الوطنية المتميزة. تأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – هل تطمح للعمل في قطاع الطاقة الحيوي في المملكة العربية السعودية؟ وزارة الطاقة تُعلن عن فرص وظيفية مُتنوعة في الرياض، في مُختلف التخصصات والمستويات المهنية. انضم إلى فريق الوزارة وكن جزءاً من رحلة تطوير قطاع الطاقة في المملكة!

وظائف شاغرة في مُختلف المجالات:

تُغطي الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة مجموعةً واسعةً من المجالات، منها:

تخطيط ودراسات وتنظيم : أخصائي أول، خبير أول.

: أخصائي أول، خبير أول. المنشآت : أخصائي أول.

: أخصائي أول. المكامن : أخصائي أول، خبير.

: أخصائي أول، خبير. الهندسة : كبير مهندسين تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي، كبير مهندسين تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض، مهندس محترف البتروكيماويات الوسيطة والتحويلية، مهندس محترف أعمال التوليد الموزع.

: كبير مهندسين تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي، كبير مهندسين تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض، مهندس محترف البتروكيماويات الوسيطة والتحويلية، مهندس محترف أعمال التوليد الموزع. الاستشارات : مستشار.

: مستشار. أتمتة النماذج الرياضية : أخصائي أول.

: أخصائي أول. الشؤون القانونية : مشرف فريق – أمانة لجان النظر في الخلافات.

: مشرف فريق – أمانة لجان النظر في الخلافات. العلاقات الدولية : أخصائي أول تميز العلاقات.

: أخصائي أول تميز العلاقات. الامتثال : أخصائي أول متابعة الالتزام، أخصائي متابعة الالتزام.

: أخصائي أول متابعة الالتزام، أخصائي متابعة الالتزام. الدعم الإداري : أخصائي أول دعم إداري، أخصائي دعم إداري، محلل دعم إداري، سكرتير أول.

: أخصائي أول دعم إداري، أخصائي دعم إداري، محلل دعم إداري، سكرتير أول. الشؤون المالية : أخصائي متابعة تحصيل الرسوم وتعرفة الخدمة.

: أخصائي متابعة تحصيل الرسوم وتعرفة الخدمة. خدمات مركز البيانات : خبير خدمات مركز البيانات، أخصائي أول خدمات مركز البيانات.

: خبير خدمات مركز البيانات، أخصائي أول خدمات مركز البيانات. الدراسات والمعلومات الجيومكانية : أخصائي أول الدراسات والمعلومات الجيومكانية، أخصائي الدراسات والمعلومات الجيومكانية.

: أخصائي أول الدراسات والمعلومات الجيومكانية، أخصائي الدراسات والمعلومات الجيومكانية. الأراضي والمحجوزات: أخصائي أول الأراضي والمحجوزات، أخصائي الأراضي والمحجوزات، خبير أول الأراضي والمحجوزات.

المزايا:

تُقدم وزارة الطاقة مجموعةً من المزايا للموظفين، منها:

رواتب تنافسية : تُناسب المؤهلات والخبرة.

: تُناسب المؤهلات والخبرة. بيئة عمل مُحفزة : تُشجع على الإبداع والتطوير.

: تُشجع على الإبداع والتطوير. فرص للتدريب والتطوير المهني : لتعزيز المهارات والمعرفة.

: لتعزيز المهارات والمعرفة. المُساهمة في تطوير قطاع الطاقة الحيوي: في المملكة.

كيفية التقديم:

لم يتم تحديد كيفية التقديم على هذه الوظائف. يُرجى زيارة موقع وزارة الطاقة للحصول على المزيد من المعلومات والتقديم على الوظائف الشاغرة.

للمهتمين بالتقديم على الوظائف الشاغرة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الطاقة للحصول على التفاصيل الكاملة حول الشروط والمؤهلات المطلوبة، وآخر موعد للتقديم.