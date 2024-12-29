وظائف شاغرة تنتظرك: فرص للمختصين في تكنولوجيا المعلومات، اللوجستيات، والقانون

إذا كنت متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، اللوجستيات، أو القانون، فهذه فرصتك الذهبية! تم الإعلان عن وظائف شاغرة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسعى لاستقطاب الكفاءات المؤهلة في هذه التخصصات الحيوية. هذه الفرص تتيح لك العمل في بيئة محفزة تواكب التقدم التكنولوجي وتدعم النمو المهني.

كتب محمد سعد – هل تسعى للعمل في شركة عالمية رائدة في قطاع البتروكيماويات؟ تُعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تطوير قطاع البتروكيماويات في المملكة.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

تكنولوجيا المعلومات: مدير، عمليات و بنية تحتية تكنولوجيا المعلومات (IT Operations and Infrastructure).

اللوجستيات: أخصائي لوجستي (Logistic Specialist).

القانون: مُحامي أول (Senior Lawyer).



المؤهلات والخبرات المطلوبة:

مدير، عمليات و بنية تحتية تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نُظم المعلومات أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال.



أخصائي لوجستي: درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو اللوجستيات أو الهندسة الصناعية أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تخطيط اللوجستيات، يُفضل في قطاع البتروكيماويات.



مُحامي أول: درجة البكالوريوس في القانون، يُفضل مع درجة الماجستير في القوانين التجارية أو قوانين الشركات. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال القانون.



المهارات المطلوبة:

مدير، عمليات و بنية تحتية تكنولوجيا المعلومات: مهارات قيادية و إدارة الفرق. فهم عميق لـِـ تقنيات و ممارسات إدارة العمليات و البنية التحتية لـِـ تكنولوجيا المعلومات. مهارات التواصل و بناء العلاقات. الفطنة العملية و المعرفة بـِـ قطاع البتروكيماويات.



أخصائي لوجستي: إتقان برامج إدارة اللوجستيات (مثل SAP أو Oracle Transportation Management). معرفة قوية بـِـ Incoterms و لوائح التصدير و إجراءات الجمارك. مهارات مُتقدمة في Excel و أدوات تحليل البيانات. مهارات تحليلية و حل المشكلات. مهارات التواصل و بناء العلاقات.



مُحامي أول: القدرة على توقع المسائل و المخاطر القانونية. مهارات البحث و الاستشارة و الامتثال و الدفاع. مهارات التواصل و العرض. القدرة على العمل بشكل مُستقل و ضمن فريق. مهارات التنظيم و التواصل.



كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يُرجى زيارة موقع الشركة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

لا تفوت هذه الفرصة لتطوير حياتك المهنية والانضمام إلى فريق عمل متميز. قم بزيارة المنصات الرسمية للشركات أو الجهات المعلنة للحصول على التفاصيل الكاملة حول الشروط وطريقة التقديم.