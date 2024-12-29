شركة سيركو تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض: انضم الآن لشركة عالمية

أعلنت شركة سيركو العالمية عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض، حيث تسعى لاستقطاب المواهب المتميزة للانضمام إلى فريقها في مختلف التخصصات. توفر الشركة بيئة عمل عالمية وفرصًا للتطوير المهني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

كتب محمد سعد – تعلن شركة سيركو عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض، للراغبين في الانضمام إلى فريق عملها في مختلف التخصصات.انضم إلى فريق سيركو وابدأ مسيرتك المهنية مع شركة عالمية!

تشمل الوظائف الشاغرة:

مستشار إدارة المرافق – الخدمات المساندة

مستشار إدارة المرافق

مدير العمليات والممتلكات

مدير إدارة الأصول

رجل إطفاء

إدارة القوى العاملة – يتحدث اللغة العربية

منسق إداري – سعودي الجنسية

مهندس عمليات المركبات الفضائية – سعودي الجنسية

مهندس بيانات الفضاء – سعودي الجنسية

مدير الخدمات المساندة

مستشار إدارة المرافق – الخدمات الأساسية

مستشار إدارة المرافق – الخدمات المساندة

مستشار إدارة المرافق – الخدمات الأساسية

مدير إدارة الأصول

كاتب تقني

مستشار موارد بشرية – سعودي الجنسية

كبير مستشاري التدريب

مسؤول تدريب ARFF

للتقديم على الوظائف الشاغرة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سيركو وتقديم طلبك انضم إلى فريق سيركو وساهم في تقديم خدمات عالية الجودة.

اغتنم الفرصة للانضمام إلى شركة سيركو والبدء في مسار مهني مليء بالتحديات والإنجازات. للتقديم ومعرفة المزيد عن الشروط والمتطلبات، قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة أو بوابة التوظيف الخاصة بها.