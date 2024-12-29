سامسونج S24 ألترا في السعودية: مواصفات مذهلة لمحترفي التصوير

أطلقت سامسونج هاتفها الذكي الجديد S24 ألترا في السعودية، ليكون الخيار المثالي لمحترفي التصوير وهواة التكنولوجيا. يأتي الهاتف بمواصفات رائدة تشمل كاميرا فائقة الدقة، أداءً قويًا، وتقنيات متقدمة تجعل تجربة التصوير استثنائية بكل المقاييس.

كتب محمد سعد – يعد هاتف سامسونج جلاكسي ألترا s24 من أبرز هواتف الأندرويد التي تدعم خصائص الذكاء الاصطناعي الحديثة، حيث يوفر الهاتف تجربة استخدام فريدة بشاشة خرافية وسطوع عالي، كما يعمل بمعالج رائد ليحصل المستخدم على أداء قوي وسريع، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية رائعة، وسوف نستعرض معكم سعر ومواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra من خلال السطور القليلة القادمة ذبفعج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

المواصفات

الهاتف مزود بميزة استخدام شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

الهاتف داعم لخاصية الـ NFC .

كما يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

الأبعاد 79×162.3×8.6 ملم.

الوزن 233 جرام.

الهاتف مزود بقلم الـ S Pen.

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف جاءت بظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor بالإضافة إلى إطار من التيتانيوم.

يقاوم الهاتف الماء والغبار بشهادة IP68 حتى عمق متر ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

تم طرح الهاتف باللون التيتانيوم الأسود والأصفر والبنفسجي والرمادي.

المعالج

معالج الهاتف من نوع Snapdragon 8 Gen 3 و تكنولوجيا الـ 4 نانو ومزود بمعالج رسومي من نوع Adreno 750 .

التخزين

يوجد اكثر من إصدار بالنسبة للذاكرة الصلبة والعشوائية وهم كالتالي:

ذاكرة الإصدار الأول الصلبة بلغت سعتها 256 جيجا بايت و ذاكرة عشوائية بلغت سعتها 12 جيجا بايت .

أما ذاكرة الإصدار الثاني فجاءت الذاكرة الصلبة بسعة 512 جيجا وذاكرة عشوائية بسعة بلغت 12 جيجا بايت.

الإصدار الثالث بلغت سعة الذاكرة الصلبة فيه 1 تيرا بايت و ذاكرة عشوائية بسعة بلغت 12 جيجا بايت.

الهاتف غير مزود بميزة زيادة مساحة التخزيت من خلال كارت ميموري.

الكاميرا

جاءت دقة الكاميرا الأمامية بـ 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2.

تم تصميم الكاميرا الخلفية بشكل رباعي فالأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة بلغت 200 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.7، أما الكاميرا الثانية هى كاميرا Periscope وجاءت بدقة بلغت 50 ميجا بكسل وتدعم الزوم الحقيقي، بينما الكاميرا الثالثة فتم تخصيصها لعمل الزوم القريب بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الرابعة فهى مخصصة للتصوير الواسع فجاءت بدقة 12 ميجا بكسل مع فلاش ليد .

الهاتف يدعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 و 30 إطار خلال الثانية.

الشاشة

صممت الشاشة بشكل مسطح تمامًا مع شكل ثقب في نصف الشاشة، وجاء نوعها Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة تبلغ 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3088 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 505 بكسل لكل إنش، كما تتواجد طبقة حماية على شاشة الهاتف ذات نوع Corning Gorilla Glass Armor وسطوع يقدر بـ 2600 شمعة.

نظام التشغيل

تم تصميم الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، بالإضافة إلى واجهة سامسونج الجديدة One UI 6.1، كما يدعم الهاتف مزايا الذكاء الاصطناعي الحديثة.

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البطارية

جاءت بطارية الهاتف بسعة بلغت 5000 مللي أمبير مع دعم ميزة إضافية وهي الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة تصل 4.5 واط

يقدم سامسونج S24 ألترا لمحترفي التصوير تجربة لا مثيل لها تجمع بين التقنيات الحديثة والجودة العالية. للحصول على الهاتف ومعرفة المزيد عن أسعاره في السوق السعودي، يمكنك زيارة المتاجر الإلكترونية أو فروع سامسونج.