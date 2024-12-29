حساب المواطن السعودي: شرطين أساسيين للحساب البنكي للمستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي شرطين أساسيين يجب توافرهما في الحساب البنكي للمستفيدين لضمان استلام الدعم الشهري دون مشكلات. يأتي هذا التوضيح ضمن جهود البرنامج لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل سهولة.

كتب محمد سعد – أوضح برنامج حساب المواطن، امس السبت، أهمية مراعاة ضوابط الحساب البنكي للمستفيد الرئيسي محقدو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن الحساب البنكي يجب أن يكون تابعا لأحد البنوك المحلية وباسم المستفيد الرئيسي ، حيث سيتم التحقق من صحة الايبان من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكمل، أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 ديسمبر” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” فبراير ” ، ولن تشمله دفعة شهر ” يناير “.

لضمان استمرارية الحصول على الدعم، يُنصح المستفيدون بالتأكد من توافق حساباتهم البنكية مع الشروط المحددة من قبل حساب المواطن. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج أو التواصل مع خدمة العملاء.