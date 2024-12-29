شروط ومعايير استرداد الرسوم الدراسية في السعودية

أعلنت الجهات التعليمية في السعودية عن الشروط والمعايير المتعلقة باسترداد الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات. تأتي هذه الخطوة لتوفير وضوح أكبر للطلاب وأولياء الأمور حول حقوقهم وإجراءات الاسترداد، مع الالتزام باللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

كتب محمد سعد – استعرض المحامي والمستشار القانوني راكان بن مساعد شروط ومعايير استرداد الرسوم الدراسية نظزوع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

استرداد الرسوم الدراسية

وأكد خلال تصريحات إلى العربية إف إم، أن هناك شروط ومعايير لاسترداد الرسوم الدراسية والتي تتعلق بكل من درس خلال الـ10 سنوات ما بين 20/7/1429 حتى تاريخ 2/8/1439، ومن ثم ما بعد هذا التاريخ، صدر أيضًا نظام الجامعات وهو قيد هذا النظام بأن يحق للجامعات أن تقدم برامج مدفوعة الثمن، شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة.

أما فيما يخص البرامج غير المعتمدة فهي غير مستحقة، وكذلك من درس فى المدة التي تم الإشارة إليها يستحق استرداد الرسوم، وهذه أهم المعايير الخاصة بعملية استرداد الرسوم الدراسية بحسب المستشار القانوني.

ينصح الطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع على السياسات المحددة لكل مؤسسة تعليمية والتواصل المباشر مع إدارات القبول والتسجيل لضمان استيفاء الشروط اللازمة لاسترداد الرسوم الدراسية.