جامعة الشارقة تطرح منحة دراسية لعام 2025 للطلاب المتميزين

أعلنت جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة عن طرح منحة دراسية لعام 2025، موجهة للطلاب المتميزين من داخل وخارج الدولة. تهدف هذه المنحة إلى دعم التفوق الأكاديمي وتوفير فرص تعليمية مميزة للطلاب في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة.

كتب محمد سعد – منحة جامعة الشارقة هي فرصة مميزة للطلاب الطموحين الذين يبحثون عن تعليم عالي الجودة في واحدة من أفضل الجامعات في العالم العربي نزلزا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تهدف هذه المنحة إلى دعم الطلاب المتميزين أكاديميًا من جميع أنحاء العالم لتحقيق أحلامهم الأكاديمية والمهنية.

تُعتبر منحة جامعة الشارقة للوافدين والمواطنين من أهم الفرص التعليمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر تغطية مالية شاملة تشمل الرسوم الدراسية ومزايا إضافية مثل السكن والرعاية الصحية، مما يجعلها الخيار الأمثل للطلاب الباحثين عن التميز.

تفاصيل منحة جامعةالشارقة 2025

الوصف التفاصيل البلد المضيف الامارات , الشارقة الجامعة جامعة الشارقة مستوى الدراسة ماجستير, دكتوراة مدة الدراسة – ماجستير: 2 سنة – دكتوراه: 4 سنوات التخصصات توفر تخصصات مختلفة ومتنوعة لكل مرحلة دراسية نوع المنحة ممولة اللغة المطلوبة مطلوب لغة انجليزية حسب متطلبات كل تخصص

نبذة عن جامعة الشارقة

جامعة الشارقة هي إحدى الجامعات المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتميز برؤية واضحة تهدف إلى أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة على مستوى عالمي في التعليم والبحث العلمي. تأسست الجامعة في عام 1997، وهي اليوم تضم أكثر من 14,000 طالب من مختلف الجنسيات، مما يعكس بيئة تعليمية متنوعة ومتعددة الثقافات. تقع الجامعة في إمارة الشارقة، وتتميز بمرافق متطورة تشمل مكتبات، ملاعب رياضية، ومرافق طبية، مما يوفر بيئة شاملة لدعم الدراسة والحياة الجامعية.

الرؤية والرسالة:

الرؤية : أن تكون جامعة الشارقة مؤسسة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي في منطقة الخليج العربي والعالم.

: أن تكون جامعة الشارقة مؤسسة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي في منطقة الخليج العربي والعالم. الرسالة: تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تتمحور حول تطوير المهارات وتعزيز البحث العلمي لخدمة المجتمع المحلي والدولي.

الترتيب المحلي والعالمي:

على الصعيد العالمي ، صنفت جامعة الشارقة في المرتبة 434 عالميًا ضمن تصنيف QS لعام 2024، وهي تحتل المركز 22 في منطقة العالم العربي .

، صنفت جامعة الشارقة في ضمن تصنيف QS لعام 2024، وهي تحتل المركز . محليًا، تُعتبر جامعة الشارقة واحدة من أفضل الجامعات في الإمارات.

التخصصات التي تتميز بها جامعة الشارقة

تقدم جامعة الشارقة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية وتتميز في هذه التخصصات بالذات:

الطب والعلوم الصحية: حيث تعد الجامعة من الرواد في هذه المجالات في الإمارات. الهندسة: بما في ذلك الهندسة المدنية والميكانيكية. إدارة الأعمال: برامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) تتمتع بسمعة طيبة. العلوم الاجتماعية والإنسانية: بما في ذلك الحقوق والآداب.

لماذا تختار منحة جامعة الشارقة؟

منحة جامعة الشارقة ليست مجرد فرصة تعليمية، بل هي بوابة لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني. توفر المنحة بيئة تعليمية فريدة تجمع بين التنوع الثقافي والدعم الأكاديمي. كما تمنح الطلاب فرصًا للنمو الشخصي من خلال برامج التبادل الدولي والدعم البحثي.

تخصصات جامعة الشارقة

تغطي منحة جامعة الشارقة للوافدين والمواطنين مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية التي تلبي اهتمامات الطلاب واحتياجات سوق العمل. من بين التخصصات المتوفرة:

الهندسة بفروعها المختلفة.

الطب وعلوم الصحة.

العلوم الطبيعية والرياضيات.

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

إدارة الأعمال والاقتصاد.

القانون.

الفنون والتصميم.

العلوم الاجتماعية والإنسانية.

التعليم وعلم النفس.

الإعلام والاتصال.

اللغات والترجمة.

العمارة والتخطيط العمراني.

علوم البيئة والاستدامة.

الدول التي يمكنها التقديم على منحة جامعة الشارقة 2025

جميع دول العالم والدول العربية يمكنها التقديم على منح الامارات بما فيها

فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان

مميزات منحة جامعة الشارقة

تقدم منحة جامعة الشارقة للدراسات العليا مزايا عديدة تجعلها جاذبة للطلاب المحليين والدوليين على حد سواء. تشمل هذه المزايا:

إمكانية الحصول على منح بحثية إضافية.

تغطية كاملة أو جزئية للرسوم الدراسية.

راتب شهري للطلاب المقيمين.

سكن جامعي مجاني أو مدعوم.

تأمين صحي شامل.

تذاكر سفر سنوية للطلاب الدوليين.

دعم أكاديمي وإرشاد للطلاب المتميزين.

فرص للمشاركة في برامج التبادل الطلابي الدولي.

شروط القبول في جامعة الشارقة

تضع الجامعة مجموعة من شروط منحة جامعة الشارقة لضمان اختيار أفضل المتقدمين وتحقيق التفوق الأكاديمي. تختلف الشروط قليلاً حسب المستوى الأكاديمي والتخصص المطلوب، ولكن الشروط الأساسية تشمل:

الالتزام بقوانين ولوائح الجامعة خلال فترة الدراسة.

الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 من 4.0 أو ما يعادله.

إتقان اللغة الإنجليزية مع تقديم شهادة TOEFL أو IELTS.

اجتياز اختبار القبول الخاص بالتخصص المطلوب.

تقديم رسائل توصية من أساتذة أو مشرفين سابقين.

إثبات التميز الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

الوثائق المطلوبة للتقديم على منحة جامعة الشارقة

للتقديم على منحة جامعة الشارقة للدراسات العليا، يجب تقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت أهلية الطالب وتفوقه الأكاديمي. تشمل الوثائق المطلوبة:

نسخة من جواز السفر ساري المفعول.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (للطلاب الجدد).

كشف الدرجات الجامعية (لطلاب الدراسات العليا).

شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (TOEFL أو IELTS).

رسائل توصية (2-3 رسائل).

السيرة الذاتية المحدثة.

رسالة دافع تشرح أسباب التقديم للمنحة وأهداف الطالب.

صور شخصية حديثة.

شهادات الإنجازات والجوائز الأكاديمية (إن وجدت).

إثبات المشاركة في الأنشطة التطوعية أو اللامنهجية.

خطوات التقديم على منحة جامعة الشارقة 2025

تعد عملية التقديم على منحة جامعة الشارقة سهلة ومنظمة، حيث يمكن للطلاب التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الخاصة بالجامعة. تتضمن خطوات التقديم:

زيارة الموقع الرسمي لجامعة الشارقة. الاطلاع على شروط ومتطلبات المنحة. إنشاء حساب على بوابة القبول الإلكترونية. ملء نموذج طلب المنحة بدقة. تحميل جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF أو JPEG. دفع رسوم التقديم (إن وجدت). إرسال الطلب قبل الموعد النهائي. متابعة حالة الطلب عبر بوابة القبول الإلكترونية.

نصائح للتقديم على منحة جامعة الشارقة

لزيادة فرص قبولك في منحة جامعة الشارقة للسودانيين أو غيرهم من الجنسيات، إليك بعض النصائح:

قدم طلبك مبكرًا لتجنب أي تأخير.

ابدأ في تجهيز الوثائق المطلوبة مبكرًا.

تأكد من استيفاء جميع شروط المنحة بدقة.

ركز على كتابة رسالة دافع مميزة توضح أهدافك الأكاديمية والمهنية.

اختر أساتذة موثوقين لكتابة رسائل التوصية.

موعد التسجيل في جامعة الشارقة 2025

تُفتح أبواب التقديم على منحة جامعة الشارقة للوافدين والمواطنين في فترات محددة من العام الدراسي. ينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للجامعة بانتظام لمعرفة المواعيد والتحديثات الجديدة. عادةً، يبدأ التسجيل قبل بداية كل فصل دراسي بعدة أشهر، مما يتيح للطلاب الوقت الكافي لإعداد الوثائق المطلوبة.

ايميل جامعة الشارقة

التواصل مع الجامعة : يمكن مراسلة فريق القبول عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة: [email protected] .

: يمكن مراسلة فريق القبول عبر الخاص بالجامعة: . فريق القبول: يحرص على توفير الدعم لجميع الطلاب المهتمين بالتقديم للجامعة.

جامعة الشارقة تقدم بيئة تعليمية شاملة لدعم الطلاب في تحصيل العلم وتطوير مهاراتهم للمستقبل.

للاستفادة من هذه الفرصة المميزة، يمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل وشروط التقديم من خلال الموقع الرسمي لجامعة الشارقة. يُنصح بسرعة التقديم لضمان فرصة المنافسة على المنحة.