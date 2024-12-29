بشرى سارة: العربية للطيران تطلق أولى رحلاتها من رأس الخيمة إلى هذه الدولة

أعلنت العربية للطيران في الإمارات عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة ودولة جديدة، ما يمثل إضافة مميزة لشبكة وجهاتها. هذه الخطوة تأتي لتوفير خيارات سفر جديدة ومريحة للمسافرين وتعزيز الروابط السياحية والتجارية بين الإمارات وهذه الدولة.

كتب محمد سعد – بدأت «العربية للطيران» بتسيير أولى رحلاتها المباشرة بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي، ما يعزز شبكة وجهاتها المتنامية زصقظق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، ما يعزز النقل الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

وأُقيم حفل افتتاحي في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور ممثلين عن «العربية للطيران» وهيئة مطار رأس الخيمة الدولي.

سفر مريح

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسعدنا تسيير الرحلة الأولى بين رأس الخيمة وموسكو، والتي تعكس التزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لعملائنا، فضلاً عن دعم نمو السياحة والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا».

وتوفر شبكة «العربية للطيران» الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك القاهرة، وإسلام آباد، ولاهور، وبيشاور، وكاليكوت.

للاطلاع على تفاصيل الرحلات وأسعار التذاكر، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الرسمي للعربية للطيران أو التواصل مع مكاتب الحجز المعتمدة. استعد لاكتشاف وجهة جديدة برحلات مريحة وأسعار تنافسية.