أفضل الهواتف الذكية لعشاق التصوير الفوتوغرافي في 2024

إذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي، فإن اختيار الهاتف الذكي المثالي قد يكون أولوية قصوى بالنسبة لك. عام 2024 شهد إطلاق مجموعة مميزة من الهواتف الذكية التي تجمع بين الكاميرات عالية الأداء والتقنيات الحديثة لتحسين تجربة التصوير. سواء كنت تفضل تصوير المناظر الطبيعية، الصور الشخصية، أو مقاطع الفيديو الاحترافية، هناك هاتف يناسب احتياجاتك.

كتب محمد سعد – تستمر شركات تصنيع الهواتف الذكية بتطوير هواتف تتمتع بمواصفات قوية وأنظمة تصوير احترافية، وفي كل عام تُصدر العديد من هذه الشركات هواتف حديثة مع تحسينات في مواصفات الكاميرات . منظحق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وفي هذا العام أُطلقت مجموعة واسعة من الهواتف الرائدة التي تتميز بنظام كاميرا احترافي يجعلها مناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، وسنذكر فيما يلي خمسة من أبرز هذه الهواتف:

1- هاتف iPhone 16 Pro Max:

تشتهر هواتف آيفون الحديثة بأدائها المميز في التصوير، ويُعدّ iPhone 16 Pro Max الأحدث والأكثر تميزًا من هواتف آيفون في الوقت الحالي. وحتى مع تطور الهواتف المنافسة مثل هواتف سامسونج الرائدة وهواتف جوجل وفيفو في مجال التصوير الفوتوغرافي، فإن هواتف آيفون ما تزال الأفضل في تسجيل مقاطع الفيديو بنحو خاص، إذ يدعم هاتف iPhone 16 Pro Max أوضاع تصوير احترافية تسمح بتصوير مقاطع فيديو سينمائية.

يضم هاتف آيفون 16 برو ماكس كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بمواصفات قوية، وتضم العدسة الأساسية مستشعرًا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتأتي العدسة المقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تحتوي العدسة الفائقة الاتساع الجديدة على مستشعر متطور يمكنه التقاط صور بدقة قدرها 48 ميجابكسل فائقة الوضوح بتنسيقي ProRAW و HEIF مع دعم التركيز التلقائي.

وأما العدسة المقرّبة فتدعم التصوير بزاوية تبلغ 120 ملم؛ مما يسمح بالتقاط صور واضحة من مسافة بعيدة، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5x والتقريب الرقمي حتى 15x.

وبفضل زر التحكم في الكاميرا الجديد يمكنك الوصول بسرعة إلى الكاميرا لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، كما يمكنك التمرير بإصبعك فوق الزر لضبط أدوات الكاميرا والتبديل بين أوضاع التصوير أو استخدام التكبير الرقمي.

حدثّت آبل أنماط التصوير في هذا الهاتف لتعديل الألوان والظلال لحظيًا؛ إذ تُطبق التعديلات على ألوان محددة بدلًا من الصورة كاملةً، ويمكن تخصيص الأنماط بتعديل الألوان ودرجاتها بعد التقاط الصور، كما يمكن تطبيقها في أثناء التصوير المباشر، وتدعم الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع معالجة ذكية للصوت لتقليل ضوضاء الرياح.

2- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

يُعدّ Galaxy S24 Ultra من أبرز الهواتف الذكية التي أطلقت في هذا العام، ويتمتع بمواصفات قوية، ويمتاز بنظام كاميرا احترافي يجعله مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي؛ إذ يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة.

ركزت سامسونج هذا العام في تطوير العدسة المقرّبة، إذ خفضت معدل التقريب للنصف ورفعت دقة العدسة لتصبح 50 ميجابكسل وأصبحت تدعم التقريب البصري بمعدل 5x، وتحل محل العدسة المقربة بدقة تبلغ 10 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 10x في الطراز السابق.

عند استخدام العدسة المقربة الجديدة ستجد أن انخفاض معدل التقريب البصري للنصف يجعلها قادرة على التقاط صور أكثر وضوحًا بفضل الدقة العالية، كما تتمتع هذه العدسة بجودة فضلى في الإضاءة المنخفضة بفضل الفتحة الواسعة التي تبلغ f/3.4.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم هاتف سامسونج كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K.

3- هاتف Xiaomi 14 Ultra:

يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra مع كاميرا خلفية رباعية العدسات، تأتي جميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم العدسة الأساسية مستشعر LYT-900 من سوني، مع فتحة عدسة متغيرة من f/1.63 إلى f/4.0؛ مما يوفر تأثيرات بوكيه مميزة وتفاصيل عالية الوضوح، كما يدعم هذا المستشعر التكبير البصري حتى مرتين.

وتضم العدسات الأخرى مستشعر سوني IMX858. وقد دخلت شاومي في شراكة مع شركة تصنيع الكاميرات Leica التي وفّرت عدسات ذات مواصفات قوية لهاتف Xiaomi 14 Ultra لجعله قادرًا على التقاط صور جميلة ومليئة بالتفاصيل الواضحة.

مع توافر هذه الهواتف الذكية، يمكن لهواة التصوير الفوتوغرافي تحقيق إبداعات مدهشة باستخدام تقنيات متطورة. تأكد من اختيار الهاتف الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك لتحظى بتجربة تصوير استثنائية.