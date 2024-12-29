الكويت: انخفاض شديد في درجات الحرارة إلى 2 مئوية مع توقعات بالضباب والأمطار

تشهد الكويت موجة برد شديدة، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية في الأيام المقبلة، وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية. هذه الأجواء الباردة قد تصاحبها تشكل الضباب في الساعات المتأخرة وهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، ما يجعل الطقس قاسياً على غير المعتاد.

كتب محمد سعد – توقع متنبئ جوي أول في إدارة الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تنخفض درجات حرارة الطقس في البلاد وتتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم غوذمف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقال العتيبي في تصريح امس السبت، إن بداية العام القادم 2025 يشهد انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص لتشكل الضباب بشكل كثيف، إضافة إلى وجود فرص لهطول الأمطار.

وأشار إلى أنه متوقع كذلك أن تنخفض درجات حرارة الطقس بشكل أكبر في المناطق البرية، منوها إلى انخفاض سرعة الرياح الليلة مع تحول اتجاهها إلى شمالية غربية.

ينصح المواطنون والمقيمون بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واتباع الإرشادات المرورية أثناء القيادة في أوقات الضباب. متابعة تحديثات الأرصاد الجوية أمر ضروري لتفادي أي مفاجآت جوية.