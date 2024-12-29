جامعة مسقط تعلن عن وظائف أكاديمية: فرص لأعضاء هيئة التدريس بمزايا تنافسية

أعلنت جامعة مسقط في سلطنة عُمان عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس بدرجتي محاضر ومساعد محاضر في عدد من التخصصات الأكاديمية. تأتي هذه الفرصة ضمن جهود الجامعة لاستقطاب الكفاءات المتميزة لتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز مكانتها الأكاديمية في المنطقة.

كتب محمد سعد – أصدرت جامعة مسقط إعلانا عن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من التخصصات وفقا لنص الإعلان المنشور علي الموقع جامعة مسقط الرسمي مصتلخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

تعتبر وظيفة محاضر/مساعد محاضر في تقنية المعلومات بجامعة مسقط من الأدوار الحيوية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات .

يتم تقديم التقارير الخاصة بالبرنامج إلى مدير برنامج التأسيس العام، الذي يتولى القيادة العامة.

غرض الوظيفة

تهدف هذه الوظيفة إلى تدريس مهارات تكنولوجيا المعلومات الأساسية مثل Microsoft Office والحوسبة السحابية للطلاب في برنامج التأسيس العام. من المتوقع أن يبتكر المحاضرون دروسًا جذابة وفعالة، ويشاركون أيضًا في تصميم وتقييم الاختبارات.

المسؤوليات الرئيسية في وظيفة جامعة مسقط

تدريس: تقديم ما يصل إلى 20 ساعة من الفصول الدراسية أسبوعيًا.

تقديم ما يصل إلى 20 ساعة من الفصول الدراسية أسبوعيًا. التقييم: إنشاء وتصحيح الاختبارات، وضمان تلبية المواعيد النهائية.

إنشاء وتصحيح الاختبارات، وضمان تلبية المواعيد النهائية. الرعاية الطلابية: توفير دعم تعليمي شخصي للطلاب.

توفير دعم تعليمي شخصي للطلاب. التواصل: الحفاظ على تواصل فعال مع إدارة الجامعة وفريق البرنامج.

المتطلبات الخاصة لـ وظيفة جامعة مسقط

يتطلب هذا المنصب خبرة كبيرة في تدريس تكنولوجيا المعلومات، والقدرة على العمل تحت الضغط.

يجب أن يتمتع المرشحون بمهارات جيدة في العرض والتواصل باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إجادة استخدام نظام Moodle.

التعليم والتأهيل في وظيفة جامعة مسقط

يُفضل أن يكون لدى المرشحين درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، مع وجود مؤهل دراسات عليا كميزة إضافية.

يجب أن يمتلك المرشحون خبرة تدريسية لا تقل عن عامين.

الشروط والأحكام المطلوبة في وظيفة جامعة مسقط

تقدم الجامعة حزمة تعويضات ومزايا تنافسية، تشمل إجازة سنوية مدتها 30 يومًا.

تعطى الأولوية في التوظيف للمرشحين العمانيين.

تمثل وظيفة محاضر تكنولوجيا المعلومات فرصة مهنية متميزة تسهم في تعزيز تعليم الطلاب وتمكينهم من النجاح في برامجهم الأكاديمية المستقبلية.

لمطالعة نص إعلان وظيفة جامعة مسقط والتقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة اضغط هنا

للمهتمين بالتقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لجامعة مسقط للحصول على تفاصيل الوظائف، التخصصات المطلوبة، والشروط المحددة. لا تفوت الفرصة للانضمام إلى فريق أكاديمي متميز بمزايا تنافسية.