أفضل 10 وجهات سياحية في مدينة البريمي بسلطنة عمان

تُعد مدينة البريمي في سلطنة عمان واحدة من الوجهات السياحية الفريدة التي تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة. تضم المدينة معالم متنوعة تلبي اهتمامات عشاق التراث والثقافة والطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستكشاف. تعرف معنا على أفضل 10 أماكن سياحية يمكنك زيارتها في البريمي.

كتب محمد سعد – اين تقع البريمي ؟ تمتاز مدينة البريمي بموقعها على الخط الحدودي المشترك لسلطنة عمان والإمارات العربية، وتنتشر الكثير من اماكن سياحية في البريمي تجعلها على رأس السياحة في سلطنة عمان قفشعص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كذلك أصبحت البريمي محافظة رسمية في عام 2006م عندما صدر مرسوم ملكي، ولكن كانت المدينة تُعرف سابقًا بـ “توام” و “الجو”.

والبريمي سهل شبه صحراوي ينحدر من سفوح جبال الحجر الغربية، وهناك العديد من الآثار التي تم اكتشافها في المدينة، وبقايا الفخار والنحاس التي أكدت وجود طرق برية قديمة تعود إلى العصر المغولي.

افضل اماكن سياحية في البريمي

تتميز مدينة البريمي بالعديد من المظاهر الحضارية، السياحية، التاريخية، والثقافية التي ميزتها وجعلتها من أهم مزارات السياحة في سلطنة عمان كما تعتبر أكبر سوق تجاري ضخم وتشتهر بمعالمها، حصونها، البيوت القديمة والقلاع الضخمة، بالإضافة إلى احتوائها على أكبر كثبان رملية في العالم ، وأكبر الصحاري الرملية التي تعتبر أحد عوامل الجذب الرئيسية، بالإضافة إلى الحدائق والمنتزهات وأماكن الترفيه.

1. وادي الحيول بولاية محضة

تعد منطقة وادي الحيول بولاية محضة من أشهر اماكن سياحية في البريمي حيث تمتاز وديان عمان بروعة وجمال طبيعتها وتنوع طرقها التي يتجلى فيها إبداع الخالق تعالى في خلقها.

كما يجري تدفق المياه من ضفاف مجاريها، وتتدلى الأشجار في ظلالها، وأغنيات العصافير التي تتنقل بين جوانبها.

كذلك تمتد منطقة وادي الحيول بولاية محضة بمحافظة البريمي على بعد 90 كيلومترًا تقريبًا من مركز الولاية.

كذلك تتجسد بها أجمل صور الطبيعة العمانية وسحرها في مياهها المعالجة والكبريتية، وتشكل واجهة سياحية فريدة من نوعها بتضاريسها الرائعة وتشكيلاتها الجبلية.

2. سوق البريمي

هو منطقة تجارية مفتوحة تقع على مسافة مجاورة من جامع السلطان قابوس في صحار.

وهو من أفضل اماكن سياحية في البريمي واحدة من أرقى مدن عمان، كما يعود تاريخه إلى نهاية التسعينيات.

وهو يهدف إلى إحياء الحرف العمانية الأصيلة، فضلًا عن بيع بعض مستلزمات الحياة اليومية من الفواكه والخضروات الطازجة.

كما يمكنك أثناء تجولك داخل البريمي أن تستمتع بالتسوق لشراء مجموعة لا مثيل لها من الهدايا التذكارية من الحرف التقليدية التي تتميز بها مدينة عمان.

كذلك يمكنك أيضًا زيارة قلعة الخندق القريبة أو زيارة مسجد السلطان قابوس.

3. حصن الخندق

حصن الخندق أو قلعة البريمي هي من أشهر اماكن سياحية في البريمي يقصدها السياح، فهي مثال على معقل الخندق في عمان.

حيث أن استخدام الخندق الدفاعي هو إستراتيجية متبعة في الماضي لحماية وتأمين المدن العمانية.

كذلك لحماية القلاع، والحصون منذ أقدم العصور، كذلك تعتبر من أهم المعالم الأثرية بالولاية.

كما تقع القلعة على بعد 350 كم من محافظة مسقط، وتتميز بموقع مهم حيث تطل على وادي الجازي الذي يربط مدينة صحار بمدينة البريمي من الجهة الغربية.

4. قلعة الحلة

هي قلعة بنيت في القرن السادس عشر الميلادي، كما أنها من أجمل اماكن سياحية في البريمي .

تتكون كذلك من مجموعة طرقات تنقسم إلى غرف بالإضافة إلى سقف دائري للقلعة يتمتع بإطلالة ساحرة لأهم مشاهد مدينة العين، كما تتمتع بتصميمات نادرة.

5. جامع السلطان قابوس البريمي:

تم افتتاح جامع السلطان قابوس البريمي في 10 ديسمبر 1993م، وتبلغ مساحة قاعة الصلاة الرئيسية 1.263.8 متر مربع.

كذلك تبلغ مساحة قاعة الصلاة النسائية 189 مترًا مربعًا وتتسع لـ 252 مُصليًا.

كما تقام في المسجد عدد من الأنشطة مثل المحاضرات والدروس بمختلف أنواعها على مدار العام، فهو من أهم اماكن سياحية في البريمي .

6. حديقة البريمي العامة

تعتبر حديقة البريمي العامة من أكبر المنتزهات العامة وكذلك من أجمل اماكن سياحية في البريمي حيث تجمع بين الهدوء والجمال.

وتعد من أفضل الأماكن للنزهة وعطلة نهاية الأسبوع في محافظة البريمي أحد أجمل محافظات عمان.

كذلك يمكنك التسكع والسير في حديقة البريمي والتمتع بنسمات الرياح النقية أثناء النظر إلى الأنواع المختلفة من المشاهد الخضراء الطبيعية.

كما تعتبر حديقة البريمي من أنسب الأماكن لمرافقة الأطفال للألعاب والمرح.

ويمكنك شراء الهدايا من الـ Park حيث تضم العديد من المتاجر المختلفة، لكن يمكنك الجلوس في كافتيريا الحديقة والاسترخاء وسط المشاهد الخلابة ومشاهدة غروب الشمس واختيار مشروبك أو وجبتك المفضلة.

كما تستطيع التقاط أجمل الصور التذكارية أمام النافورة وهي ترقص على أنغام الموسيقى التي تميز حديقة البريمي.

7. فلج الصعراني

يعد فلج الصعراني من أهم وجهات السياحة في سلطنة عمان بمحافظة البريمي.

والتي تزخر بالعديد من المعالم الثقافية والمزارات التاريخية التي يقصدها السياح.

فلج الصعراني من المفردات السياحية التي يقصدها السائحون سواء من داخل السلطنة أو خارجها.

وهي من الأفلاج الداوودية ذات التاريخ العتيق حيث يقدر عمرها بأكثر من ثلاثة آلاف سنة.

لكن عادت الحياة إلى خور سراني بعد أن أصابه الجفاف.

حيث توقفت المياه عن التدفق في مساره لأكثر من 15 عامًا، والذي أصبح اليوم معلمًا تاريخيًا بارزًا.

ويبلغ عمق فلج الداودي 20 مترًا تحت سطح الأرض وعمره يزيد عن 3500 عام.

8. حصن بيت الند:

قلعة بيت الند هي إحدى أهم اماكن سياحية في عمان وهي أقدم وأكبر التحصينات التاريخية في ولاية البريمي.

كما يعتقد البعض أنها تعود إلى عصر القرن السابع عشر الميلادي.

ويتميز حصن بيت الند بالتصميم الهندسي الفريد الذي امتزج بين الطراز العماني، الإسلامي، والطراز الهندي.

كذلك تم استخدام الحصن لأغراض دفاعية ولاحقًا لتعليم القرآن والعلوم.

9. منتجع وادي شرم

يعد المنتجع من أهم مزارات السياحة في عمان وأحد أجمل فنادق عمان حيث يقع في محافظة البريمي.

على مسافة نصف ساعة من مدينة العين، ويوفر مسبحًا خارجيًا طوال العام ومرافق لحفلات السمر.

كما يمكن للضيوف استخدام المطعم الملحق بالفندق.

كذلك توجد مواقف خاصة مجانية للسيارات في الموقع.

10. حديقة المسيال:

تعتبر حديقة المسيال الجميلة من أجمل اماكن السياحة في البريمي للعائلات.

فهي حديقة رائعة تنتشر على مساحة شاسعة وتتميز بالكثير من الهدوء والجمال.

في هذه الوجهة الفريدة يمكنك التمتع برحلة لا تنسى مع العائلة والأطفال بل ورحلات الأصدقاء أيضًا.

أو تناول العشاء في المساحات الخضراء الشاسعة، أو الجلوس بمفردك والاسترخاء بعيدًا عن الزحام والضوضاء.

سواء كنت تبحث عن الاسترخاء وسط الطبيعة أو استكشاف التاريخ والثقافة، تقدم البريمي تجارب متنوعة تناسب جميع الأذواق. لا تفوت فرصة زيارة هذه الوجهات الرائعة واستمتع بجمال سلطنة عمان.