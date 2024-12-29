أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر: الأحد 29 ديسمبر 2024

أعلنت محطات الوقود في مصر اليوم الأحد، الموافق 29 ديسمبر 2024، أسعار البنزين والسولار المحدثة، حيث تشهد الأسعار استقرارًا أو تغيرًا بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي. المواطنون والمقيمون يترقبون هذه التحديثات لتخطيط احتياجاتهم اليومية من الوقود.

كتب محمد سعد – أسعار البنزين والسولار تعد من أكثر العوامل الأقتصادية المؤثرة في حياة المواطن والمجتمع حيث تصدر اهتمامًا ملحوظ من المواطنين في مختلف الطبقات الأجتماعية، حيث تزايدت معدلات البحث كثيرًا في تلك الفترة عن أسعار البنزين والسولار، فأسعار البنزين والسولار تتأثر بعديد من العوامل مثل تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، في الفترة الأخيرة تعرضت الأسعار لتزايد مستمر، مما يؤثر بالسلب على المواطن وأيضًا لزيادة أجرة وسائل النقل المختلفة مما يسبب الكثير من المتاعب للمواطن المصري. أسعار البنزين والسولار اليوم اسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في محطات الوقود بمصر سعر لتر بنزين 80 اليوم يكون: 13.75جنيه مصري.

سعر لتر بنزين 92 اليوم يكون: 15.25 جنيه مصري.

سعر لتر بنزين 95 اليوم يكون: 17 جنيه مصري.

سعر السولار اليوم يكون: 13.5 جنيه مصري.

سعر لتر الكيروسين اليوم يكون: 13.5 جنيه مصري. أسعار الغاز الطبيعي سعر الغاز الطبيعي للسيارات اليوم يكون: 7 جنيهات.

سعر المازوت للصناعات غير غذائية اليوم يكون: 9500 جنيه مصري للطن. أسعار أنابيب الغاز سعر أنبوبة الغاز 12.5 كيلو جرام وصلت اليوم إلي: 150 جنيه مصري.

سعر أنبوبة الغاز 25 كيلو جرام وصلت اليوم إلي: 200 جنيه مصري. معلومات عن عوده تقسيط الغاز للمنازل تستكمل وزارة البترول والثروة المعدنية استئناف العمل بنظام تقسيط للمنازل مع استبعاد الفوائد والمقدمات نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل عام 2024:- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل من الشركة المصرية القابضة للغازات أولًا.

في عام 2024 يكون تكلفه توصيل الغاز للمنزل 5200 ويمكن التقسيط على مدار 7 سنوات، ويكون الدفع شهريًا 62 جنيه مصري بدون أي فوائد أو مقدمات.

لمعرفة المزيد عن أسعار الوقود المحدثة وأي تغييرات مستقبلية، يُنصح بمتابعة إعلانات وزارة البترول المصرية أو زيارة أقرب محطة وقود للحصول على التفاصيل الدقيقة.