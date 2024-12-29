موعد شهر رمضان 2025 وفقاً للحسابات الفلكية وأفضل الأدعية للشهر الكريم

أعلنت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان 2025 سيبدأ في يوم الجمعة، الموافق 28 فبراير 2025، وذلك بناءً على توقعات رؤية الهلال. يعد هذا الشهر فرصة ذهبية للتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة، لذا جمعنا لكم مجموعة من أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها خلال أيام الشهر الفضيل.

كتب محمد سعد – شهدت معدلات البحث ارتفاع كبير عن موعد شهر رمضان 2025 لأنه يعد من أهم شهور السنة والذي ينتظره الناس من سنة إلي أخري ، ويختلف عن باقي شهور السنة بالنسبة للمسلمين لأنه يتميز بالروحانيات والعبادات الدينية، وله فضل عظيم حيث فضله الله في القراّن الكريم عن باقي الشهور ، وأيضًا فيه مغفرة للذنوب ( مَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا ، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِه ) ، وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة ويتضاعف فيه الأجر .

موعد شهر رمضان 2025

والمقرر أنه يكون في يوم 1|3|2025 وفق الحسابات الفلكية ولم يتم التأكيد إلا بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية للهلال .

إمساكية شهر رمضان 2025

صلاة الفجر في الساعة 4:55 صباحاً.

صلاة الشروق في الساعة 6:21 صباحاً.

صلاة الظهر في الساعة 12:7 مساءً.

صلاة العصر في الساعة 3:25 مساءً.

صلاة المغرب في الساعة 5:54 مساءً.

صلاة العشاء في الساعة 7:11 مساءً.

فضل شهر رمضان الكريم

هو الشهر الذي أنزل فيه القران ، قال الله تعالي ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) .

كما انه أحد أركان الإسلام الخمس ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، إقام الصلاه ، إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) .

وأيضًا يتميز بالعشر الأواخر الذي فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر والذي أنزل فيها القران ، قال الله تعالي ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} .

أدعية لشهر رمضان