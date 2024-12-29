موعد شهر رمضان 2025 وفقاً للحسابات الفلكية وأفضل الأدعية للشهر الكريم

كتب محمد سعد – شهدت معدلات البحث ارتفاع كبير عن موعد شهر رمضان 2025 لأنه يعد من أهم شهور السنة والذي ينتظره الناس من سنة إلي أخري ، ويختلف عن باقي شهور السنة بالنسبة للمسلمين لأنه يتميز بالروحانيات والعبادات الدينية، وله فضل عظيم حيث فضله الله في القراّن الكريم عن باقي الشهور ، وأيضًا فيه مغفرة للذنوب ( مَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا ، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِه ) ، وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة ويتضاعف فيه الأجر .
موعد شهر رمضان 2025
والمقرر أنه يكون في يوم 1|3|2025 وفق الحسابات الفلكية ولم يتم التأكيد إلا بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية للهلال .
إمساكية شهر رمضان 2025
- صلاة الفجر في الساعة 4:55 صباحاً.
- صلاة الشروق في الساعة 6:21 صباحاً.
- صلاة الظهر في الساعة 12:7 مساءً.
- صلاة العصر في الساعة 3:25 مساءً.
- صلاة المغرب في الساعة 5:54 مساءً.
- صلاة العشاء في الساعة 7:11 مساءً.
فضل شهر رمضان الكريم
- هو الشهر الذي أنزل فيه القران ، قال الله تعالي ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) .
- كما انه أحد أركان الإسلام الخمس ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، إقام الصلاه ، إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) .
- وأيضًا يتميز بالعشر الأواخر الذي فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر والذي أنزل فيها القران ، قال الله تعالي ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} .
أدعية لشهر رمضان
- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
- اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله .
- اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين .
تعليقات