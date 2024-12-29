أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في مصر: تحديثات مواد البناء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، استقرارًا أو تغييرات طفيفة وفقاً لآخر تحديثات الشركات. تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا مهمًا للعديد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذي يعتمد بشكل كبير على مواد البناء الأساسية.

كتب محمد سعد – ارتفع سعر طن الحديد والاسمنت اليوم لأنه من ابرز السلع التي يحتاجها المواطنون اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024 في المصانع والشركات المصرية بسبب العرض والطلب حيث ارتفع الطلب عليهم في البناء في الفترة الأخيرة بعد فتح مصالحات البناء بعد وقفها لفتره كبيره مما ادي الي زياده طلب المواطنين عليها لسداد امورهم الحياتية ويبحث عنه التجار لانهم يحتاجوه في الكثير من الصناعات والعقارات لأنها من ابرز السلع التي يحتاجها المواطنون في البناء وترميم المباني القديمة لذلك نستعرض معكم اخر التحديثات في أسعار الحديد والاسمنت المحلية والعالمية. سعر طن الحديد اليوم29 ديسمبر 2024: يتغير سعر طن الحديد كل يوم تقريبا فسوف نعرض اليكم سعر طن الحديد اليوم: وصل سعر طن حديد عز اليوم : 40123 جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد ستيل اليوم : 35500 جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم : 35000 جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد المعلم 2,780.

وصل سعر طن حديد السهم 2,790.

وصل سعر طن حديد الفهد 2,780.

وصل سعر طن حديد وادي النيل 2,770.

وصل سعر طن العسكري بني سويف 2,800.

وصل سعر طن حديد المسلح 2,000.

وصل سعر طن حديد جنوب الوادي 2,220.

وصل سعر طن حديد المخصوص 2,840.

وصل سعر طن حديد السويس 2,900.

وصل سعر طن حديد السويدي 3,120.

وصل سعر طن حديد العسكري 2,800.

وصل سعر طن حديد سيناء 42.5 2,800.

وصل سعر طن حديد حلوان 2,860. سعر طن الاسمنت اليوم 29 ديسمبر 2024: اختلاف سعر طن الاسمنت اليوم حيث نقدم لكم: بلغ سعر طن اسمنت المعلم 2,780.

بلغ سعر طن اسمنت السهم 2,790.

بلغ سعر طن اسمنت الفهد 2,780.

بلغ سعر طن اسمنت وادي النيل 2,770.

بلغ سعر طن اسمنت العسكري بني سويف 2,800.

بلغ سعر طن اسمنت المسلح 2,000.

بلغ سعر طن اسمنت السويدي 3,120.

بلغ سعر طن اسمنت العسكري 2,800.

بلغ سعر طن اسمنت النصر 2,790.

بلغ سعر طن اسمنت سيناء 42.5 2,800.

بلغ سعر طن اسمنت حلوان 2,860.

بلغ سعر طن اسمنت الممتاز 2,850.

بلغ سعر طن اسمنت التعمير 2,830.

بلغ سعر طن اسمنت الصعيد 2,850.

بلغ سعر طن اسمنت أسيوط 2,820.

بلغ سعر طن اسمنت المصريين 2,800.

للحصول على أحدث التفاصيل حول أسعار الحديد والأسمنت، يُنصح بمتابعة تحديثات الشركات المنتجة ومراجعة الأسواق المحلية لتخطيط احتياجات البناء بدقة.