“استقرار الدينار الكويتي: أسعار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية”

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في مختلف البنوك المصرية. ووسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين، نستعرض معكم أحدث أسعار الصرف المعلنة.

كتب محمد سعد – حاز الدينار الكويتي استقرار اليوم، ولكن منذ بداية اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 تتزايد معدلات البحث حول أسعار الدينار الكويتي والدولار والريال السعودي بسبب تقلبات الأسعار وخاصة الدولار الأمريكي بين صعود وهبوط ببداية العمل في البنوك بعد أنتهاء العطلة الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

ونسبة لبيانات البنك الكويتي لوحظ ارتفاع في أسعار الدينار الكويتي مقارنة بالين الياباني والفرنك السويسري عن الأيام الماضية، ومن الجهة الأخرى تراجع الدينار الكويتي مقارنة بالجنيه الاسترليني واليورو، وأستقر الدينار الكويتي أمام عده دول عربية والدولار الأمريكي.

واليكم أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 في مختلف البنوك

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 164.31 جنيه مصري.

للبيع يكون: 165.24 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 160.77 جنيه مصري.

للبيع يكون: 166.20 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك التنية الصناعية لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 158.88 جنيه مصري.

للبيع يكون: 165.31 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 164.91 جنيه مصري.

للبيع يكون: 165.24 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك اتش اس بي سي لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 164.96 جنيه مصري.

للبيع يكون: 165.31 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 160.08 جنيه مصري.

للبيع يكون: 165.24 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك نكست هو:

للشراء يكون: 158.53 جنيه مصري.

للبيع يكون: 168.76 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان لعمليات البيع والشراء هو:

للشراء يكون: 158.88 جنيه مصري.

للبيع يكون: 165.31 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري لعمليات البيع والشراء هو: