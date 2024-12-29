“حقيقة تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 177 وتردد القنوات الناقلة”

يتساءل عشاق مسلسل “قيامة عثمان” عن صحة الأخبار المتداولة بشأن تأجيل عرض الحلقة 177 من الموسم السادس. نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول موعد العرض، والحقيقة وراء هذه الأنباء، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل الذي يحظى بشعبية واسعة.

كتب محمد سعد – بعد انتشار اخبار عن تأجيل موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 177 ازدادت معدلات البحث عن موعد الحلقة القادمة ولكن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة وسوف يتم عرض الحلقة في موعدها، ويستمر مسلسل المؤسس عثمان في جذب أنظار المشاهدين وجذب الملايين من المتابعين في تركيا والوطن العربي بفضل أحداثه المثيرة والمتشابكة، وأداء أبطاله المميز ومع تطور الأحداث المثيرة التي تروي قصة عثمان بن أرطغرل وكيفية تأسيسه للدولة العثمانية، يزداد حماس الجمهور لمتابعة الحلقات الجديدة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 177

تداولت بعض المواقع عبر محركات البحث جوجل ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن تأجيل الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان بسبب تخصيص وقت للاحتفالات السنوية بمناسبة راس السنة الميلادية الجديدة ولكن لم يتم التأكيد بشكل رسمي علي هذه الاخبار حيث أعلنت قناة ATV التركية عن انها سوف تقوم بعرض الحلقة في موعدها المحدد وفي حال وجود أي تغيير في الموعد سوف تقوم إدارة القناة بالإعلان عنه ليتمكن الجمهور من متابعة الحلقة الجديدة من مسلسلهم المفضل قيامة عثمان.

ووفقا للإعلان الأخير، سوف يتم عرض الحلقة يوم الأربعاء 1 يناير 2025 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت تركيا والسعودية، وسيتم عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية يوم الخميس 2 يناير 2025 على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الفضائية هو: 12053.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث:HD.

تردد قناة ATV التركية