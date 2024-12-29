“عرض مذهل على iPhone 13: وفر 1900 ريال وقسط يبدأ من 115.86 ريال بمكتبة جرير السعودية”

تقدم مكتبة جرير السعودية عرضًا خياليًا على هاتف iPhone 13 مع توفير يصل إلى 1900 ريال، بالإضافة إلى خيار التقسيط الشهري الميسر الذي يبدأ من 115.86 ريال فقط. لا تفوت فرصة الحصول على هذا الهاتف الرائع بسعر تنافسي.

كتب محمد سعد – أطلقت شركة أبل هاتفها المميز ايفون 13 ضمن سلسلة أجهزة iPhone 13 التي كشفت عنها في مؤتمرها الرسمي وتتضمن هذه السلسلة أربعة إصدارات هي: iPhone 13 وiPhone 13 Mini وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max، حيث يتميز كل إصدار بمواصفات فريدة من نوعها، مع التركيز على قوة الأداء وسرعة الاستجابة بفضل معالج A15 Bionic القوي زضغحه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف iPhone 13

يتمتع هاتف ايفون 13 بمجموعة واسعة من المواصفات التي جعلته خيارًا مفضلاً لدى الكثيرين، وفيما يلي نظرة شاملة على أبرز خصائصه:

المعالج: معالج A15 Bionic سداسي النواة بتكنولوجيا 5 نانو.

التخزين والذاكرة: يأتي الهاتف بخيارات تخزين 128، 256، و512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية:

كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6، مما يوفر صورًا عالية الجودة حتى في الإضاءة المنخفضة.

كاميرا ثانوية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4، مناسبة للتصوير الشامل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2. كاميرا SL 3D، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق صور السيلفي وتطبيقات الواقع المعزز.

الشاشة: شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 إنش ودقة 1170×2532 بكسل، تدعم خاصية HDR10 وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، ما يضمن وضوح الشاشة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام iOS 15، الذي يوفر تجربة سلسة وآمنة.

البطارية: بطارية بسعة 3250 مللي أمبير تدعم الاستخدام المطول.

عروض جرير على iPhone 13

توفر مكتبة جرير عروضًا وتخفيضات رائعة على iPhone 13 حيث يمكن للمستخدمين الحصول على الهاتف بخصم يصل إلى 40% مع خيار التقسيط الشهري وفيما يلي أبرز الأسعار:

ايفون 13 بسعة 512 جيجابايت: متاح بسعر 2,503.48 ريال سعودي، مع قسط شهري بقيمة 115.86 ريال.

ايفون 13 بسعة 128 جيجابايت: متاح بسعر 1,807.83 ريال سعودي، مع قسط شهري بقيمة 83.66 ريال.

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