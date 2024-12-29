“عروض مذهلة من جرير السعودية: وفر 2900 ريال واحصل على أحدث جوالات سامسونج جالاكسي مع هدايا مجانية”

تقدم مكتبة جرير السعودية عروضًا استثنائية على أحدث جوالات سامسونج جالاكسي، مع توفير يصل إلى 2900 ريال وهدايا مجانية مميزة. اكتشف السعر الخيالي واستمتع بامتلاك أحدث التقنيات بأسعار تنافسية لا تقاوم.

كتب محمد سعد – قدمت مكتبة جرير السعودية عروضًا حصرية على مجموعة من أحدث هواتف سامسونج جالاكسي، تتضمن خصومات ملحوظة على مختلف الموديلات بإصدارات متعددة من حيث التخزين والألوان اجتذبت هذه العروض اهتمام عدد كبير من العملاء نظرًا للتخفيضات المميزة على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ما جعلها من بين أكثر العروض التي شهدت إقبالًا كبيرًا مؤخرًا دغتثخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أحدث جوالات سامسونج جلاكسي

أطلقت مكتبة جرير السعودية مجموعة واسعة من الخصومات على هواتف سامسونج جالاكسي، لتناسب مختلف الاحتياجات، من الهواتف الرائدة إلى الاقتصادية ومن بين هذه العروض:

سامسونج جالاكسي S23: يتيح العرض شراء هذا الهاتف بمساحة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت بلون كريمي، مدعوم بمعالج سناب دراجون ثماني النواة، بسعر مخفض يبلغ 1738 ريال سعودي، بدلاً من السعر الأصلي 3042 ريال، ما يوفر للعملاء 1500 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي S24 الترا: توفر مكتبة جرير هذا الهاتف بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، بلونين الأسود التيتانيوم والرمادي، مزود بمعالج الجيل الثالث سناب دراجون، بسعر 3564 ريال، مقارنة بالسعر الأصلي 4694 ريال، مما يوفر حوالي 1300 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي Z Flip: لهواتف التصميم المبتكر، يأتي هاتف Z Fold بمساحة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت، متاح فقط بلون وردي وبسعر 5999 ريال، بعد خصم من السعر الأصلي 6346 ريال.

سامسونج جالاكسي S22 بلس: متاح بسعر 2999 ريال سعودي، مع توفير خيار التقسيط حتى 24 شهرًا، مما يجعله خيارًا ميسرًا لعدد كبير من المشترين.

سامسونج جالاكسي A16 الجيل الخامس: هذا الهاتف الاقتصادي متوفر بمساحة تخزين 128 جيجابايت بسعر جذاب يبلغ 749 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي A54: مناسب للشباب والفئات التي تبحث عن أداء جيد بسعر اقتصادي، ويتوفر بسعر 1399 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط، مما يجعله خيارًا شائعًا للباحثين عن القيمة مقابل المال.

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