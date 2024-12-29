“قطر تعلن عن عقود عمل جديدة برواتب مجزية لعام 2024”

أعلنت قطر عن فتح باب التوظيف للعديد من الوظائف برواتب مجزية في مختلف القطاعات لعام 2024. توفر هذه الفرص عقود عمل مميزة للأفراد الباحثين عن تطوير مسارهم المهني وتحقيق استقرار مالي في بيئة عمل محفزة.

كتب محمد سعد – قطر أعلنت عن فرص عمل برواتب مجزية لعام 2024 وتقدم فرصًا ممتازة للراغبين في الحصول على تأشيرة عمل في قطر، خاصةً في قطاع الضيافة بفندق فورسيزونز (Four Seasons) في منطقة اللؤلؤة بالدوحة وتأتي هذه الفرصة مع مزايا متعددة مثل الإقامة المجانية، تذاكر الطيران، والتأمين الصحي، وهي مناسبة للعديد من الجنسيات قظظفض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي: جرسون (Waiter).

الموقع: فندق فورسيزونز، اللؤلؤة – الدوحة، قطر. المهام الرئيسية: توفير تجربة طعام مميزة للضيوف. الالتزام بمعايير فورسيزونز العالمية. مسح الطاولات وإعادة تنظيمها بدقة. العمل في الأعياد، العطلات، وأوقات نهاية الأسبوع. الشروط المطلوبة معرفة عامة بالطعام ومهارات تواصل جيدة. القدرة على العمل بمعايير فورسيزونز. معرفة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا. شخصية منفتحة ومرنة. شهادة أو دبلوم في إدارة الفنادق أو مجال مشابه (يُفضل). المميزات راتب شهري مجزي. الإقامة المجانية في شقق مجهزة. توفير الوجبات بالفندق. تأمين صحي شامل. إجازة سنوية مدفوعة الأجر. تذاكر طيران مجانية. مواصلات للعمل. فرص تدريب وتطوير في بيئة عالمية. كيفية التقديم للتقديم على فرصة العمل: قم بزيارة الموقع الرسمي للفرصة من هنا . اضغط على زر “APPLY NOW”. قم برفع سيرتك الذاتية وملء البيانات المطلوبة. آخر موعد للتقديم: مفتوح حاليًا حتى اكتمال العدد المطلوب.



إذا كنت تبحث عن فرصة لتحقيق تطلعاتك المهنية برواتب مغرية وشروط عمل متميزة، لا تفوت هذه العقود الجديدة التي تقدمها قطر لعام 2024.