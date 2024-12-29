“طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت”

تتيح الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية باستخدام الرقم المدني. تُعد هذه الخدمة الإلكترونية من أسهل وأسرع الطرق لمعرفة حالة البطاقة وتاريخ التجديد أو الإصدار الجديد، مما يسهل على المواطنين والمقيمين متابعة أمورهم الرسمية.

كتب محمد سعد – هناك الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت يبحثون عن طرق استعلام عن المدنية بالرقم المدني، وإذا كنت ترغب أيضًا في الاستعلام عن الرقم التسلسلي للبطاقة المدنية، فيمكنك ذلك من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لأن هذا الرقم مهم جداً لاستخدامه في كثير من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه من إحدى العناصر المثبتة على البطاقة زسدخن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طرق الاستعلام عن المدنية بالرقم القومي

الاستعلام عن الرقم المدني يعد من الخدمات التي توفرها دولة الكويت للمواطنين والمقيمين، ويتم الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت، والذي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تسهل الأمور على المواطنين ولكنها تحتاج إلى عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

أولاً يجب الدخول لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من هنا.

يتم الضغط بعدها على حالة البطاقة.

وإدراج الرقم المدني بالخانة الخاصة به.

النقر بعدها على زر استعلام وسوف تظهر فوراً كافة البيانات المطلوبة.

خطوات استلام البطاقة المدنية بالكويت

من أهم الخطوات التي تأتي بعد الاستعلام عن الرقم المدني بالكويت التعرف على رقم خدمة توصيل البطاقة المدنية، فهناك العديد من الطرق التي يتم الاستعانة بها عند توصيل البطاقة، حيث يوجد شركة متخصصة في توصيل البطاقة المدنية حتى باب المنزل ويمكن القيام بتفعيل الخدمة عند سداد رسوم تجديد أو إصدار البطاقة، ولتفعيل خدمة التوصيل عليك اتباع التالي:

الدخول للموقع الخاص بخدمة توصيل البطاقة المدنية للمنزل من هنا.

ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

قم بدفع رسوم توصيل البطاقة للمنزل عن طريق قناة k-net وحددت الهيئة رسوماً ليتم الاستفادة من تلك الخدمة والتي تكون بقيمة 2 دينار كويتي عن كل بطاقة وربع دينار إضافي عند الرغبة في إضافة بطاقة أخرى.

ثم يتم التأكد من عملية الدفع.

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رقم خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنزل الكويت

متاح الآن رقم خدمة توصيل البطاقة المدنية من قبل شركة توصيل البطاقات المدنية والتي تتشارك العمل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن موعد استلام البطاقة المدنية، ويتم التواصل على رقم 22055660.

بعد الانتهاء من تفعيل خدمة توصيل البطاقة المدنية وسداد الرسوم التي تخصها، ويقوم المراجع بالاتصال على الرقم الذي تم ذكره، بعد أن يتم التأكد من استلام شركة التوصيل للبطاقة والاستعلام عن موعد وصولها، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالخدمة بطريقة مباشرة.

كيفية حجز موعد استلام البطاقة المدنية الكويت

عندما يتم الاستعلام عن البطاقة المدنية والتأكد من أنها أصبحت جاهزة للاستلام، هنا يجب على المواطن أن يقوم بالانتقال لمركز اصدار البطاقة المدنية ليستلمها، ولكن أولاً ينبغي أن يحصل على موعد ويتم الحصول عليه بهذه الطريقة:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمعلومات.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية والقيام باختيار حجز موعد.

بعدها يجب كتابة البيانات المطلوبة ومنها (رقم الجوال، الرقم المدني).

قم بتحديد الفرع الأقرب لك واختيار التوقيت والموعد المناسب لك وبعدها الضغط على كلمة حجز.

سوق تنتقل إلى صفحة أخرى يوجد بها المعلومات الخاصة بالموعد مع وضع باركود.

ويمكنك أن تلجأ إلى الفرع الأقرب لك ويكون معك بطاقة المدنية القديمة ليتم بواسطتها استلام البطاقة الجديدة.

كيفية دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية

من الممكن أن يتم دفع رسوم التجديد إلكترونياً من خلال الموقع الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ويتم ذلك منذ بداية مرحلة التجديد ثم ستصل وقتها إلى مرحلة سداد رسوم التجديد والتي تتم من خلال الخطوات التي تتلخص فيما يلي:

عليك أن تتوجه للمنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ومن بعدها الضغط على خدمة دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم المدني للبطاقة التي ترغب في تجديدها والضغط على أيقونة دفع.

ومن خلال قناة الدفع قم بكتابة البيانات البنكية.

قم بإدخال رمز التحقق والضغط على كلمة دفع.

ما هو الرقم التسلسلي للبطاقة المدنية؟

هو من أحد الأرقام الفريدة المتسلسلة تم تخصيصها للبطاقة المدنية تحددها وزارة الداخلية قسم الإدارة العامة للمعلومات.

كم يوم يتم إصدار البطاقة المدنية؟

تحتاج عملية إصدار البطاقة المدنية ما يتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام.

كيف اتواصل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟

الهيئة العامة للمعلومات توفر عدة طرق للتواصل عبر الاتصال على 1889988 أو الحساب الرسمي في تويتر.

تُعد خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت وسيلة سهلة لتوفير الوقت والجهد. تأكد من متابعة حالة بطاقتك باستمرار لتجنب أي تأخير في الإجراءات الرسمية.