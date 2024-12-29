“تعرف على سبب إلغاء الرحلات من مطار الكويت وتحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى”

شهد مطار الكويت الدولي في الفترة الأخيرة تغييرات غير متوقعة في جدول الرحلات، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات المغادرة وتحويل بعض الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى. ما هو السبب وراء هذه التعديلات؟ تعرف على التفاصيل الكاملة في هذا التقرير.

كتب محمد سعد – قامت شركة الطيران في الكويت بالإعلان عن إلغاء جميع الرحلات المغادرة من المطارات، كما أصدرت قرار بتحويل جميع الطائرات القادمة إلى مطار الكويت نحو مطارات أخرى، ويرجع ذلك بسبب بعض الظروف الطارئة التي لها تأثير مباشر على حركة الطيران، وعليه اتخذت شركة الطيران الكويتية هذا الإجراء بوقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الكويت حرصاً منها على سلامة المسافرين عبر خطوطها الجوية، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي صجشعف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سبب إلغاء الرحلات المغادرة من مطار الكويت

أعلنت بعض المصادر المطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، أن حركة الطيران في البلاد قد تأثرت بسبب سوء الأحوال الجوية، مع وجود توقع انخفاض في الرؤية إلى أقل من 200 متر تقريبا.

وعليه فقد صدر القرار بتحويل حوالي 17 رحلة قد كان من المقرر وصولها إلى العديد من المطارات في الكويت، كما نوهت هذه المصادر أيضا إلى تأخر نحو 20 رحلة مغادرة من مطار الكويت الدولي ويرجع ذلك أيضاً بسبب سوء حالة الطقس.

في حال استمرار هذه الإجراءات، يتعين على المسافرين متابعة تحديثات الرحلات عبر المواقع الرسمية أو مكاتب الخطوط الجوية لتفادي أي تأخيرات غير متوقعة.