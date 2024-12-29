“التخصصات المطلوبة في الكويت 2024 من خلال ديوان الخدمة المدنية”

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن التخصصات المطلوبة لعام 2024 في القطاع الحكومي. تشمل هذه التخصصات العديد من المجالات التقنية والعلمية والإدارية التي يتطلبها السوق المحلي لدعم التطوير الحكومي. تعرف على أبرز التخصصات التي يحتاجها ديوان الخدمة المدنية لعام 2024.

كتب محمد سعد – يعد البحث عن وظيفة داخل دولة الكويت، هو أكثر ما يتواجد على محركات البحث سواء من قبل المواطنين أو غير المواطنين من خارج الدولة، ولذلك يقوم ديوان الخدمة المدنية بنشر وتحديث التخصصات المطلوبة للعمل داخل الكويت، وفقا لطبيعة سوق العمل داخل الدولة، وذلك لمساعدة الباحثين على اختيار الوظيفة التي تتناسب معهم وفقا لتخصص دراستهم، وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال السطور التالية . متدهح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

التخصصات المطلوبة في الكويت 2024

حدد ديوان الخدمة المدنية في الكويت التخصصات المطلوبة لعام 2024 وفقا لطبيعة سوق العمل، سواء لحملة شهادة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم، وذلك على النحو التالي:

تخصّصات البكالوريوس المطلوبة في الكويت:

حددت الخدمة المدنية قائمة التخصصات المطلوبة من حملة البكالوريوس وهي:

التخصصات الطبية ( طب بشري، طب أسنان).

تخصصات التمريض.

تخصص الطب البيطري.

الخدمات الطبية ( الأشعة، المختبرات الطبية).

نظم وتقنية المعلومات.

العلاج الطبيعي.

الصيدلة.

تخصص الرياضيات والإحصاء.

تخصصات التعليم المختلفة (كيمياء، فيزياء، أحياء، رياضيات، لغة عربية، لغة فرنسية، تربية فنية).

تخصصات الهندسة (الكمبيوتر، الاتصالات، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية).

تخصصات علم الاجتماع. تخصصات الطاقة والبتروكيماويات. تخصصات الدبلوم المطلوبة في الكويت: ننشر فيما يلي القائمة التي حددتها الخدمة المدنية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي من حملة شهادة الدبلوم على النحو التالي:



دبلوم تخصص تفتيش تجاري.

دبلوم تخصص تفتيش صناعي.

دبلوم تخصص تفتيش تعاون.

دبلوم تخصص تفتيش أوزان ومقاييس.

دبلوم تخصص تفتيش عمل.

دبلوم تخصص تفتيش حماية بيئة.

دبلوم تخصص تفتيش مصنفات فنية.

دبلوم تخصص تفتيش أغذية.

دبلوم تخصص تفتيش نظافة.

دبلوم تخصص القانون.

دبلوم تخصصات الدعم الإداري (سكرتارية، طباعة، المحاسبة).

دبلوم التخصصات الهندسية (هندسة حاسب آلي، صيانة حاسب آلي).

رواتب العمل في الكويت

تختلف رواتب العاملين في دولة الكويت وفقا لطبيعة العمل وكذلك وفقا لنوعية التخصص ودرجة المؤهل، وذلك على النحو التالي:

تعتبر الوظائف التقنية وتخصصات الطب والهندسة والمالية هي الأعلى راتبا داخل دولة الكويت.

يتراوح الدخل الشهري لتخصصات الهندسة والأطباء وكذلك المحاميين والمدرسين تخصصات المهن الفنية من مبلغ 1000 دينار كويتي وتصل إلى 3000 دينار كويتي أو أكثر، ويتحدد ذلك وفقا للمؤهل وكذلك سنين الخبرة للموظف.

تختلف الرواتب داخل الكويت وفقا لقطاع العمل، سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص.

يختلف معدل الراتب الشهري وفقا للمستوى الوظيفي وكذلك المسئوليات الوظيفية المسندة للموظف في وظيفته.

خطوات الاستعلام عن التخصصات المطلوبة في الكويت

حدد ديوان الخدمة المدنية، خطوات الاستعلام عن قائمة التخصصات المطلوبة في دولة الكويت لعام 2024، من خلال عدة طرق للتواصل وذلك على النحو التالي:

الاتصال على الرقم الموحد لديوان الخدمة المدنية على الرقم133.

الاتصال على الخط الساخن لديوان الخدمة المدنية على الرقم 1828888.

التواصل عبر خدمة واتساب ديوان الخدمة المدنية على الرقم 22333668.

يمكن التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية .

ما هي مهام ديوان الخدمة المدنية؟

دراسة المشاكل التي تواجه القطاع الحكومي مع محاول إيجاد حلول لها، وكذلك تحسين خدمة إجراءات العمل في الجهات الحكومية.

كم يبلغ راتب السائق في الكويت؟

حوالي 200 دينار كويتي، شاملة للسكن، والعلاج والترحيل والاعاشة.

ما هي اعلى الرواتب في الكويت؟

تعد هذه التخصصات فرصة مميزة للمواطنين الكويتيين الذين يرغبون في الالتحاق بالوظائف الحكومية. تابع إعلانات التوظيف الرسمية لتقديم طلبك في الوقت المحدد.