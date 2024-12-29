“اعمليها في البيت ودفيه: أسهل طريقة لتحضير القرص الفلاحي بالعجوة هشة وطعمها لا يقاوم”

القرص الفلاحي بالعجوة من الحلويات الشعبية التي تتميز بطعمها الرائع وقوامها الهش. إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة لعمل القرص الفلاحي في المنزل، إليكِ خطوات تحضيرها لتتمكني من الحصول على قرص لذيذ وطيّب في وقت قياسي.

كتب محمد سعد – القرص الفلاحي من أشهى والذ المعجنات التي تتميز بطعمها الشهي وقوامها الهش ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص بجانب المشروبات الدافئة فى الشتاء، فهي تجمع بين المكونات البسيطة التي تمنحها طعم مميز مثل الطحين والسمن أو الزبدة في هذا المقال سنقدم لك طريقة تحضير القرص الفلاحي خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة لتحضير هذا المعجنات الشهية في منزلك. طريقة عمل القرص الفلاحي لعمل القرص الفلاحي نحتاج إلى المقادير التالية: 4 أكواب من الدقيق يفضل أن يتم منخولها لتصبح أكثر خفة.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة المذابة يجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة للحصول على عجينة ناعمة.

نصف كوب من السكر الناعم يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب الدافئ يساعد على تنشيط الخميرة وإعطاء العجينة ليونة.

ربع كوب من الماء الدافئ لتنشيط الخميرة بشكل أفضل.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر لزيادة خفة العجينة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح. أما بالنسبة لحشو القرص الفلاحي، فإليك المكونات: نصف كوب من السكر يمكن زيادة الكمية.

ربع كوب من السمسم يمكن تحميصه لإضافة نكهة مميزة.

ربع كوب من جوز الهند اختياري، ولكنه يضيف قوام مميز.

ملعقة صغيرة من القرفة اختياري.

نصف كوب من السمن الذائب لاستعماله في دهن القرص قبل الخبز، مما يعطيها لمعة لذيذة. خطوات تحضير القرص الفلاحي لتحضير القرص الفلاحي في المنزل بطريقة لذيذة وشهية اتبعي هذه الخطوات البسيطة: في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة من الملح جيدا باستخدام ملعقة خشبية أو يديك لضمان توزيع المكونات الجافة بشكل متساو.

في وعاء آخر قومي بتذويب السمن أو الزبدة سواء في الميكروويف أو على النار ثم أضيفيها إلى خليط الدقيق وامزجيها جيدا.

أضيفي السكر الناعم إلى خليط السمن والدقيق وقلبي المزيج حتى يتوزع السكر بشكل جيد داخل الخليط.

في كوب صغير امزجي الخميرة الفورية مع الماء الدافئ وملعقة السكر واتركي الخليط لمدة 5 دقائق لتنشط الخميرة.

بعد تنشيط الخميرة، أضيفيها إلى خليط الدقيق والسمن ثم أضيفي الفانيليا والحليب الدافئ وامزجي المكونات جيدًا.

ابدأي بعجن العجينة بيديك حتى تصبح ناعمة ولينة وإذا لاحظتى أن العجينة جافة يمكنك إضافة قليل من الماء الدافئ حتى تصبح متماسكة.

بعد تحضير العجينة قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحجم متوسط حسب رغبتك.

استخدمي يديكِ أو الشوبك لفرد كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.

ضعي الحشوة المكونة من السكر والسمسم وجوز الهند اختياري والقرفة في وسط كل دائرة من العجينة.

قومي بطي أطراف العجينة على الحشوة لإغلاقها جيدا، ثم شكليها على شكل قرص دائري.

رتبي الأقراص الفلاحية على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، وتأكدي من ترك مسافة بينها لتتمكن من التمدد أثناء الخبز.

ادهني سطح كل قرص بالقليل من السمن الذائب لإضفاء لمسة ذهبية لامعة عند الخبز.

ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تصبح الأقراص ذهبية اللون وتتحمر من الأعلى.

بعد إخراج القرص الفلاحي من الفرن، اتركيها لتبرد قليلا قبل التقديم.

يمكن تقديم القرص الفلاحي كما هي أو رشها بالقليل من السكر البودرة لإضافة نكهة حلوة.

القرص الفلاحي بالعجوة هي وجبة مثالية لفطور العائلة أو للمناسبات الخاصة. جربي هذه الطريقة البسيطة واللذيذة ودعي عائلتك تستمتع بها!