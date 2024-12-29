“نتائج الطلاب في الكويت 2025 بالرقم المدني: كيفية الاستعلام عبر رابط المربع الإلكتروني”

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب لعام 2025 عبر المربع الإلكتروني باستخدام الرقم المدني. يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائج الفصل الدراسي بشكل سهل وسريع من خلال هذا الرابط الإلكتروني الرسمي.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية الكويتية عن أسماء المدارس التي رفعت نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2025، مما زاد من اهتمام الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطلاع على نتائج أبنائهم. تُعد هذه المرحلة من العام الدراسي الأكثر انتظاراً، حيث يتم نشر النتائج بشكل تدريجي عبر المنصات الرسمية. هذا المقال يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية الاستعلام عن النتائج، وأسماء المدارس التي أعلنت نتائجها، بالإضافة إلى الإحصائيات المهمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب

تعتبر منصة وزارة التربية الكويتية الإلكترونية هي أداة سهلة ومبسطة يستطيع من خلالها الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائجهم بسهولة وسرعة ولكي يتم الاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم اولا بفتح المتصفح ثم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية عبر الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج.

بعد ان يتم الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن قسم “نتائج الطلاب” ثم اضغط عليه لبدء عملية الاستعلام.

سوف تحتاج إلى إدخال الرقم المدني للطالب، بالإضافة إلى ذلك قم بادخال الرقم التسلسلي الخاص به وهذه المعلومات سوف تضمن دقة التحقق من هوية الطالب ونتائجه.

بعد ان يتم إدخال البيانات بشكل صحيح، قم بالنقر على زر “عرض النتيجة” سوف تظهر التفاصيل الكاملة للنتيجة، بما في ذلك الدرجات والملاحظات ذات الصلة.

أسماء المدارس التي رفعت النتائج

تم الإعلان عن أسماء المدارس في عدد من المحافظات الكويتية، منها:

محافظة الأحمدي

آسيا بنت مزاحم الابتدائية للبنات

أمامة بنت الصامت الابتدائية للبنات

ابن حجر العسقلاني الابتدائية للبنين

ابن ماجد الابتدائية للبنين

أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين

محافظة الجهراء

أم الدرداء الابتدائية للبنات

أبو هريرة الابتدائية للبنين

مركز الصليبية محو أمية – نساء

محافظة العاصمة

ابن رشد الابتدائية للبنين

مركز بوبيان محو أمية – نساء

مركز عبداللطيف النصف محو أمية – رجال