“طريقة سهلة لتحضير كيكة الشوكولاتة الاسفنجية ببيضتين فقط وكوب حليب”

هل تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لتحضير كيكة شوكولاتة لذيذة وطرية؟ إليكِ الوصفة المجربة للكيكة الاقتصادية الاسفنجية التي تحتاج فقط إلى بيضتين وكوب حليب، لتحصلي على كيكة شوكولاتة هشة وشهية في دقائق قليلة.

كتب محمد سعد – يمكنك عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية الهشة السريعة الإسفنجية بـ 2 بيضة فقط يمكنك صنع أشهى وأطيب أنواع كيك الشوكولاتة الهش السريع والاقتصادي في الخلاط، ومن الممكن أن تقومي بإعداده كوجبة تحلية أو فطور سريع للأطفال قبل التوجه للمدرسة، وفيما يأتي نتعرف على المكونات، وطريقة تحضير الكيكة الاقتصادية بالشوكولاتة.

كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

تعد كيكة الشوكولاتة الغنية هي أجمكل وألذ الكيكات التي يفضلها الأطفال، ويمكنك عملها في البيت من مكونات اقتصادية غير مكلفة، وستحتاجين إلى تلك المكونات الآتية لكي تقومي بعملها بكل سهولة، وفيما يأتي المكونات وسر ارتفاع الكيك بعد التسوية.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة نتعرف عليها من خلال ما يلي:

2 كوب من الدقيق.

2 بيضة.

ربع كوب زيت.

1 كوب حليب، أو كوب من الماء.

2 ملعقة كاكاو خام.

1 ملعقة من البيكينج بودر.

1 كوب من السكر.

رشة من الملح.

1 ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

لعمل أفضل كيك شوكولاتة اقتصادي في الخلاط بدون استخدام دقيق الاسبونج المكلف، يمكنك أن تتبعي ما يأتي في تلك الخطوات لتحضير ألذ أنواع الكيك الشهي بالكاكاو:

أولا يمكنك أن توفري وعاء مناسب حتى تقومي فيه بتحضير خليط الكيك.

ضعي في الوعاء كمية الدقيق، ومن المفضل أن يتم نخله بشكل جيد، ومن ثم تضاف رشة الملح مع ملعقة من البيكينج بودر.

تضاف ملعقتين الكاكاو مع التقليب المستمر عدة مرات، ومن ثم تترك المكونات الجافة جانبا حتى نبدأ في تحضير الخليط السائل.

في دورق الخلاط نضع الحليب مع البيض والزيت والفانيليا مع السكر.

يتم تشغيل الخلاط على فترات متقطعة حتى نحصل على خليط سائل بقوام أكثر كثافة.

بعد تجهيز الخليط السائل يمكنك أن تضيفيه على الخليط الجاف من الدقيق وباقي المكونات.

استخدمي المضرب السلك اليدوي أو الاسباتيولا، ومن ثم قومي بخفق المكونات عدة مرات بشكل جيد إلى أن تتخلصي من أي تكتلات في قوام عجينة الكيك.

جهزي قالب وادهنيه بالزيت وصبي الخليط.

سخني الفرن 5 د على درجة حرارة 180 درجة، وضعي صينية الكيك في الرف الأوسط حتى تتم تسويتها.

أسرار نجاح الكيك الاسفنجي