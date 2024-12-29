“منصة آمر وزارة الدفاع: الاستعلام عن خدمات الوظائف والتجنيد عبر مركز تفاعل المستفيدين MY.gov.sa”

توفر منصة آمر التابعة لوزارة الدفاع السعودية خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين للاستعلام عن الفرص المتاحة في مجالي الوظائف والتجنيد. من خلال مركز تفاعل المستفيدين، يمكن للمستخدمين الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمات عبر موقع MY.gov.sa الرسمي.

كتب محمد سعد – تقوم وزارة الدفاع السعودية بتوفير عدد من الخدمات للمواطنين، وظائف وزارة الدفاع وتوفير فرص للتجنيد لحاملي الشهادات العليا والمتوسطة والشهادة الثانوية للجنسين، وتقوم الوزارة بتوفير الموقع الإلكتروني الرسمي لها للتقديم والاستعلام، وتقوم الوزارة بتوفير عدد من القنوات للتواصل والتفاعل بين المستفيدين والتي كمن بينها منصة آمر وزارة الدفاع.

قامت وزارة الدفاع ووزارة الدفاع الجوي السعودي منذ فترة قليلة بتوفير عدد من وظائف الدفاع الجوي السعودي، وقامت بتوفير طريقة التسجيل والاستعلام عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وتوفر الوزارة العديد من الأرقام والمواقع للتواصل للتعرف على مواعيد إعلان النتائج ومواعيد التقديم والمقابلات الشخصية، حيث يكون من الهام تحديد مواعيد للمقابلة والكشف الطبي للقبول النهائي في الوزارة.

ما هي منصة آمر وزارة الدفاع؟ وما هي المهام والأهداف؟

مركز تفاعل المستفيدين “آمر” هي إحدى مبادرات هيئة الحكومة الرقمية، وتقوم المنصة: تحقيق التفاعل الرقمي بين المستفيدين والخدمات الرقمية للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

يقدم المركز خدماته لمختلف فئات المستفيدين للدعم والمساندة حول البلاغات الرقمية بما يضمن استجابة رقمية فعالة للجهات الحكومية.

يسهم المركز في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لهيئة الحكومة الرقمية، عبر تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيق التحول الرقمي الحكومي في خدمة البلاغات الرقمية. مهام المركز يتم من خلال تلك المنصة تقديم: التفاعل مع المستفيد وتقديم المساعدة من خلال مجموعة متنوعة من قنوات التواصل الرقمية، وتوفير الدعم للاستفادة من خدمات هيئة الحكومة الرقمية.

التثقيف والتوعية بالحقوق في الخدمات المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية ورفع الوعي بالإجراءات والتنظيمات التي تحكم بالخدمات المقدمة.

يتم متابعة وتصعيد البلاغات الرقمية التي لم يتم حلّها في الوقت الزمني المحدد؛ والمتابعة مع الجهة الحكومية المعنية، أو البلاغات التقنية التي تم إغلاقها دون حلٍّ مُرضِ.

كما يتم قياس الرضا من خلال تقييم تجربة المستفيد حول الخدمات المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية. أهداف المركز يتم تحسين تجربة المستفيد مع الخدمات الحكومية الرقمية من خلال التقارير المقدمة.

وقياس وتقييم رضا المستفيد عن الخدمات التي تقدمها هيئة الحكومة الرقمية.

يتم أيضا تسهيل التفاعل المباشر مع المستفيد

كيف استعلم عن معاملة في وزارة الدفاع؟ يتم عبر قنوات التواصل: قناة التواصل مواعيد توفر الخدمة مدة الاستجابة المكالمات الصوتية 199099 7 صباحاَ – 11 مساءً (طوال أيام الأسبوع) فوري [email protected] 7 صباحاَ – 11 مساءً (طوال أيام الأسبوع) يوم عمل الدعم الفني عن طريق تويتر 24 ساعة (طوال أيام الأسبوع) 60 دقيقة الدعم الفني عن طريق فيسبوك 7 صباحاَ – 11 مساءً (طوال أيام الأسبوع) 60 دقيقة المحادثة المباشرة 7 صباحاَ – 11 مساءً (طوال أيام الأسبوع) فوري قناة إشارة 8 صباحاَ – 11 مساءً (الأحد – الخميس) فوري تواصل معنا نموذج الاتصال 7 صباحاَ – 11 مساءً (طوال أيام الأسبوع) يوم عمل ويتم التسجيل عبر الروابط التالية: الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد مركز تفاعل المستفيدين بمنصة امر

البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية (رقمي)

خدمات المنصة الوطنية

تقارير الدعم الفني يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد؛ لكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من منصة آمر.

استفد من الخدمات الرقمية التي تقدمها منصة آمر، وتعرف على أحدث الفرص الوظيفية وفرص التجنيد بسهولة عبر الموقع الإلكتروني MY.gov.sa.