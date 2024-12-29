“قائمة الهواتف التي سيتوقف عليها واتساب بدءًا من 1 يناير 2025”

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيوقف تطبيق واتساب دعمه لبعض الهواتف الذكية، مما يعني أن مستخدمي هذه الأجهزة لن يتمكنوا من استخدام التطبيق. في هذا المقال، نقدم لك قائمة الهواتف التي ستتوقف عليها خدمة واتساب وكيفية تجنب أي مشاكل قبل هذا التاريخ.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة ميتا التي تملك تطبيق واتساب أن الخدمة سوف تتوقف اعتبارا من الاول من شهر يناير 2025 عن دعم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد كيت كات (4.4)، الذي كان قد تم إطلاقه عام 2013 وهذا الإعلان قد أثار اهتمام ملايين من المستخدمين في مختلف انحاء العالم الذين ما زالوا يعتمدون على هذه الأجهزة القديمة في حياتهم اليومية.

لماذا تتوقف واتساب عن دعم الأجهزة القديمة

التطور السريع في مختلف مجالات التكنولوجيا وايضا متطلبات البرمجيات الحديثة كل هذه الامور قد دفع عدد من التطبيقات الشهيرة وعلي رأسهم تطبيق واتساب للقيام بالاستغناء عن دعم الأجهزة القديمة بسبب قيام التطبيق بإدخال العديد من الميزات المبتكرة مثل مساعد الذكاء الاصطناعي “Meta AI”، الذي يتيح لجميع المستخدمين طرح الأسئلة وإنشاء المحتوى داخل التطبيق،وبالتالي أصبحت القيود التقنية التي تم فرضها داخل أنظمة التشغيل القديمة تعيق استمرار هذه التحديثات.

قائمة الهواتف المتأثرة

ننشر لكم انواع الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد والتي تأثرت بقرار توقف تطبيق الواتس اب علي أجهزتها وهي الانواع من الموبايلات سوف تشمل:

هواتف سامسونج: مثل موبايل Galaxy S3، Galaxy Note 2وموبايل ، Galaxy S4 Mini.

مثل موبايل Galaxy S3، Galaxy Note 2وموبايل ، Galaxy S4 Mini. هواتف موتورولا: مثل Moto G (الجيل الأول)، وموبايل Razr HD.

مثل Moto G (الجيل الأول)، وموبايل Razr HD. كذلك هواتف HTC: One X وكذلك ، One X Plus، Desire 500.

One X وكذلك ، One X Plus، Desire 500. هواتف سوني: مثل هاتف Xperia Z وهاتف Xperia SP.

مثل هاتف Xperia Z وهاتف Xperia SP. هواتف إل جي: مثل هاتف Nexus 4، Optimus Gوايضا هاتف G2 Mini.

الحلول المقترحة للمستخدمين

إذا كنت احد الاشخاص الذي يعتمد علي على أحد من هذه هذه الأجهزة القديمة، فإن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو ان يتم الترقية إلى هاتف أندرويد حديث يدعم التطبيقات والميزات الجديدة. الأجهزة الحديثة تتيح تجربة استخدام أفضل وأكثر سهولة وسلاسة، مع التمتع بأحدث التحديثات الخاصة بالأمان والميزات وبالرغم من أن هذه الخطوة قد تكون مزعجة للبعض، إلا أنها تعتبر ضرورية حتي توفر تجربة استخدام تكون متطورة ودعم الأجهزة القديمة ربما يعيق الابتكار ويبطئ من تطوير الميزات الجديدة، وهذا سوف يجعل التوقف عن دعمها أمرًا لا مفر منه.

إذا كنت تمتلك أحد الهواتف المدرجة في القائمة، ننصحك بالترقية إلى جهاز أحدث للاستمرار في استخدام واتساب بشكل طبيعي بعد 1 يناير 2025.