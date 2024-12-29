“مصالحة الجماهير: القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي”

تترقب جماهير مانشستر سيتي وليستر سيتي مباراة مثيرة في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد نتائج غير متوقعة. تعرف على القنوات التي ستنقل هذه المباراة الحاسمة، وكيفية متابعة اللقاء بكل تفاصيله.

كتب محمد سعد – يبحث عشاق الفريق السماوي، على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في المباراة المرتقبة على استاد كينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعه عشر بالدوري الإنجليزي، وتسعي جماهير مانشستر سيتي خلال اللقاء المرتقب تحقيق فوزًا لكسر لعنه الخسارة والتعادل التي لحقت بالفريق خلال الفترة الماضية.

ترتيب مانشستر سيتي وليستر سيتي قبل المباراة

يدخل مانشستر سيتي مباراة ليستر سيتي محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لعب ثمان عشر مباراة حتي الآن حقق الفوز في ثمان مباريات وتعادل في أربع مباريات وتعادل في أربع مباريات وتعادل في ست مباريات ويمتلك 28 نقطة، بينما ليسترسيتي لعب ثمان عشر مباراة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في خمس مباريات وتعادل في عشر مباريات ويمتلك أربع عشر نقطة .

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ناثان أكي، ريكو لويس.

خط الوسط: سافينهو، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: داني ورد

خط الدفاع: جيمس جاستن- كونور كوادي- يانيك فيسترجارد- فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: بوباكاري سوماري- أوليفر سكيب.

الهجوم كيسي ماكاتير- فاكوندو بونانوتي- بلال الخنوس- جيمي فاردي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تبدأ مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مساء اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر2024، في تمام الساعه 4.30 مساءًابتوقيت القاهرة ، 5.30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 6.30 مساءًابتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي و ليستر سيتي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية عبر البث المشفر ، بتعليق محمد البركات ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة.