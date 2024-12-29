“وفري فلوسك واعمليه في البيت: طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بتغطية مثالية وبشرة منورة”

هل ترغبين في الحصول على كريم أساس طبيعي وفعال من مكونات بسيطة ومتوفرة في منزلك؟ تعرفي على الطريقة السهلة لصنع كريم الأساس الذي يعطيكِ تغطية مثالية للبشرة ويجعل وجهكِ يبدو مشرقًا وصحيًا.

كتب محمد سعد – تحضير كريم الأساس الطبيعي في المنزل يعد خيار رائع لمن يفضلون المنتجات الطبيعية والعضوية باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، يمكنك الحصول على كريم أساس يناسب لون بشرتك ويوفر تغطية رائعة دون مواد كيميائية ضارة الطريقة سهلة وتتيح لك تخصيص القوام واللون وفقا لاحتياجاتك، إضافة إلى ذلك، يساعد كريم الأساس الطبيعي في منح البشرة راحة وحماية من العوامل الخارجية في السطور التالية سنستعرض طريقة تحضير كريم الأساس الطبيعي بخطوات بسيطة وسريعة. طريقة عمل كريم الاساس المنزلي إليك مكونات تحضير كريم الأساس الطبيعي في المنزل: زبدة الشيا لترطيب البشرة وتوفير أساس ناعم.

زيت جوز الهند يعمل كمغذي للبشرة ويمنحها نعومة.

مسحوق الكاكاو لتحديد اللون المناسب للبشرة.

نشا الذرة لإعطاء القوام المثالي وامتصاص الدهون.

مسحوق الحلبة أو بودرة الأرز لتثبيت المظهر وإعطاء توهج صحي.

زيت اللافندر أو زيت الورد لإضافة رائحة خفيفة وفوائد مهدئة للبشرة.

لون طبيعي يمكن إضافة بعض الألوان الطبيعية للحصول على درجة اللون المطلوبة. خطوات تحضير كريم الاساس الطبيعي إليك خطوات تحضير كريم الأساس الطبيعي في المنزل: في وعاء صغير، قومي بإذابة 1-2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا أو زيت جوز الهند على نار هادئة حتى تصبح سائلة.

قومي بإضافة 1-2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة أو مسحوق الأرز إلى المزيج السائل ثم أضيفي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو للحصول على اللون المطلوب.

استخدمي ملعقة خشبية أو خفاقة صغيرة لخلط المكونات جيدا حتى تحصلين على خليط ناعم ومتجانس.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد للحصول على رائحة مهدئة وفوائد إضافية للبشرة.

اتركي الخليط ليبرد تماما ثم قومي بتخزينه في علبة محكمة الغلق في مكان بارد وجاف.

الآن أصبح كريم الأساس الطبيعي جاهز للاستخدام. فوائد كريم الاساسي الطبيعي للبشرة كريم الأساس الطبيعي للبشرة له العديد من الفوائد التي تجعله خيارا مثاليا للعديد من الأشخاص، ومن أبرز هذه الفوائد: يتم تحضيره من مكونات طبيعية مثل الزيوت النباتية والنشا مما يقلل من احتمالية تهيج البشرة أو انسداد المسام مقارنة بالكريمات التجارية.

تحتوي العديد من المكونات الطبيعية مثل زبدة الشيا وزيت جوز الهند على خصائص مرطبة مما يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من الجفاف.

الكريمات الطبيعية عادة ما تكون خالية من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤذي البشرة الحساسة مما يجعلها خيارا آمنا للاستخدام اليومي.

يمكن لمكونات مثل النشا أن تعمل على تغطية البشرة بشكل سلس، مما يخفف من مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة ويمنح البشرة مظهرا ناعما ومتجانسا.

يوفر الكريم الأساس الطبيعي تغطية خفيفة إلى متوسطة، مما يمنح البشرة مظهر طبيعي دون تكتل أو مظهر صناعي.

جربي هذه الطريقة البسيطة لصنع كريم الأساس في المنزل، وتمتعي ببشرة ناعمة ومتوهجة دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال على المنتجات التجارية.