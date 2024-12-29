“الفراج يُحمّل الحمدان مسؤولية فوز كأس الخليج: ‘بسببك رأينا الفرح بعد سنوات من الدموع'”

في تصريح مثير، وجه الإعلامي الرياضي الفراج اللوم إلى اللاعب الحمدان، مُحمّلاً إياه مسؤولية الفوز بكأس الخليج بعد فترة طويلة من الإخفاقات والدموع. الفراج أكد أن الحمدان كان العامل الأساسي وراء هذا النجاح، الذي أتاح للجماهير العيش لحظات الفرح بعد سنوات من التوقعات المحبطة.

كتب محمد سعد – على الرغم من أنه نجح في إثبات أنه موهبة غير متكررة وله وزن ثقيل على المستوى الكروي؛ إلا أن عبد الله الحمدان صاحب الإنجازات القوية مع منتخب موطنه السعودية في بطولة كأس الخليج العربي لا يزال محل انتقادات وهجوم غير مفهوم أو مبرر من بعض النقاد والإعلاميين.

في هذا الصدد جاءت رسالة قوية جدًا من الإعلامي وليد الفراج هي ما وجهها إلى لاعب الهلال السعودي والمنتخب الأخضر من خلال منبره برنامج أكشن مع وليد؛ وهو ما قال إليه الآتي:

“عبد الله الحمدان تبقى لنا مباراتان في البطولة، نحن رأينا دموعاً لسنين في مباريات كثيرة، ورأينا الفرح في ليلة واحدة، أكملها للنهاية”.

ومن ثم تابع “أكمل المباراتين الأخيرتين بالبطولة، حتى تتغير الرؤية كاملة، أنت صحيح تلعب بين جمهورك الذين يحبونك، ولكن هناك من يتصيد لك الأخطاء، فأنت أقفل عليهم وأكمل المواجهتين المقبلتين على خير، والله يوفقك”.

تصريحات الفراج تفتح المجال لمناقشات واسعة حول تأثير اللاعبين على النتائج، وكيف أن بعض اللحظات تساهم في تغيير مسار تاريخ الفرق الرياضية.