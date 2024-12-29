“صفقات الموسم: ‘العصيمي’ يكشف مخطط النصر السعودي في الميركاتو الشتوي 2025 استعدادًا للاستئناف”

كشف العصيمي عن استراتيجية نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي لعام 2025، حيث يوضح الخطط المستقبلية والتعاقدات المرتقبة التي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادًا لاستئناف الموسم. تعرف على أبرز الصفقات التي يسعى النصر لإبرامها لتحسين أداء الفريق في النصف الثاني من الموسم.

كتب محمد سعد – صرح الناقد الرياضي “عبد العزيز العصيمي” عن مخطط نادي النصر السعودي فيما تبقى من الموسم الرياضي الجاري، وذلك سواء على مستوى الصفقات المطلوبة أو البطولات.

حيث إن النصر السعودي يعاني في الوقت الحالي من الكثير من التوترات، وهذا سواء على مستوى النادي أو الإدارة.

فكتب “العصيمي” عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “اليوم عادت تدريبات النصر من جديد للاستعدادات لما تبقى من الموسم الحالي ولا يوجد توقف بعدها إلا تسعة أيام فقط في مارس”.

تابع موضحًا أن الموسم لم يرضي الطموحات حتى الآن بخسارة السوبر، وخروج النصر من كأس الملك مبكرًا والبُعد عن منافسة دوري روشن للمحترفين بشكل كبير.

أضاف “العصيمي” قائلًا: “النخبة ومقعد اسيوي وسوبر هي الأهداف تقريبا المتاحة حاليًا للفريق، في الفترة الشتوية على الأقل التعاقد مع مهاجم أجنبي التعاقد مع ظهير إيسر سعودي لمحاولة التعديل”.

بين أن جمهور نادي النصر متعطش جدًا للفرح وإن شاء الله بعد توفيق الله وتضافر الجهود يفرحون قريبًا.

النصر السعودي يواصل تحضيراته للمرحلة القادمة بتعزيز تشكيلته بعدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي 2025، ويبدو أن النادي يخطط لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات.