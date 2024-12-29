“العصيمي يعلن مخطط النصر السعودي للصفقات الشتوية 2025”

في خطوة منتظرة من جماهير النصر السعودي، أعلن العصيمي عن خطة النادي في الميركاتو الشتوي 2025، مشيرًا إلى أبرز التعاقدات التي يهدف الفريق لإبرامها لتعزيز صفوفه استعدادًا لاستئناف المنافسات المحلية والدولية.

كتب محمد سعد – كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن خطط نادي النصر لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم الكروي.

وأوضح العصيمي أن نادي النصر يواجه ضغوطً كبيرة بعد النتائج المخيبة للآمال في بداية الموسم، والتي شملت الخروج المبكر من كأس الملك وخسارة لقب السوبر.

وأضاف أن الفريق يسعى لتحقيق أهداف مقارنة ببداية الموسم، حيث يركز على التأهل إلى دوري أبطال آسيا والمنافسة على لقب كأس السوبر.

وأشار العصيمي إلى أن إدارة النصر تعمل على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، حيث تخطط للتعاقد مع مهاجم أجنبي وظهير أيسر سعودي، كما أشاد العصيمي بالكابتن ماجد الجمعان، مؤكدًا أن خبرته الإدارية ستساهم في تحسين أداء الفريق.

وختم العصيمي تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير النصر تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن ينجح الفريق في تحقيق أهدافه.

النصر السعودي يسعى إلى تعزيز تشكيلته بمجموعة من الصفقات المميزة في الشتاء المقبل، في محاولة للحفاظ على استقرار الفريق وزيادة قوته التنافسية في البطولات القادمة.