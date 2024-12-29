“قدم الآن: وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة – فرص عمل متميزة”

أعلنت شركة مطارات جدة عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن التقديم عليها الآن. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل متميزة في مجال الطيران والإدارة، فإن هذه الوظائف قد تكون الفرصة المثالية لك. تعرف على التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي.

كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت شركة مطارات جدة، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن مقر الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح لحملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وتكون المسميات الوظيفية للوظائف المطلوبة هي (مدير أول أداء عمليات خدمات الإطفاء والإنقاذ، ومدير تدقيق العمليات، وأخصائي أول مدقق تقنية المعلومات، وأخصائي أول مدقق الأعمال، ومدير أول ضمان الربحية والإيرادات).

وللتقديم على تلك الوظائف عليك زيارة موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط التالي هنا، علمًا أن التقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر المقبل.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق العمل في شركة مطارات جدة. قدم الآن واستفد من الفرص الوظيفية المتميزة في أحد أكبر المرافق الحيوية في المملكة.