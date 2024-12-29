بيان من القنصلية السعودية في دبي حول واقعة فهد المولد: التفاصيل الكاملة

أصدرت القنصلية السعودية في دبي بيانًا رسميًا بشأن الواقعة المتعلقة بلاعب المنتخب السعودي ونجم نادي الاتحاد، فهد المولد. البيان تضمن تفاصيل عن الحادثة وتوضيح الموقف الرسمي.

مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك استعداداً للموسم المقبل من دوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،بيان رسمي من القنصلية السعودية في دبي بشأن واقعة فهد المولد فماذا قالت؟!

كما أن القنصلية العامة في دبي أفادت بانها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس ١٤٤٦/٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٢م.

وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الامارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي ، كما وصل مساء امس الجمعة ١٤٤٦/٣/١٠هـ الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الى مدينة دبي ومتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم / ياسر المسحل للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى.

ومن الجدير بالذكر أن القنصلية أوضحت الحالة الصحية للاعب حيث قالت:إنه يخضع للمراقبة حيث يرقد في العناية المركزة وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية الازمة له،وسائلين الله عز وجل ان يلطف بحاله وأن يرفع عنه الضر”

القنصلية أكدت في بيانها أنها تتابع القضية عن كثب وأنها ملتزمة بحماية حقوق المواطن السعودي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع الجهات المعنية في الإمارات.