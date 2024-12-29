وزيرا الشؤون الإسلامية والتعليم يطلقان برنامجًا جديدًا لتعزيز التعاون

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير التعليم، برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التعليم والدعوة. يهدف البرنامج إلى تحسين جودة التعليم الديني في المدارس والمرافق التعليمية.

كتب محمد سعد – يُطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، برنامج “زمالة الوسطية والاعتدال” لطلاب المنح الدراسية غداً الأحد الموافق 28 جمادى الآخرة 1446 هجرية.

سيقام حفل الإطلاق في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة الرياض، وسط حضور نخبة من القيادات التربوية والإسلامية، إلى جانب ممثلين عن الأوقاف والقطاع الخيري. يأتي تنفيذ هذا البرنامج ثمرة تعاون مثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التعليم، ويهدف إلى صقل قدرات قادة المستقبل لتعزيز مفهوم الوسطية ومكافحة التطرف، وذلك من خلال سلسلة من الدورات التدريبية التي تمزج بين النهج الأكاديمي المتقن والتطبيق العملي، مؤكداً على الدور الريادي للمملكة في تعزيز القيم الإسلامية النبيلة.

البرنامج يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك بين الوزارة لتعزيز المبادئ الدينية في التعليم، ويسعى لتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات الطلاب في العصر الحديث.