بكين تستضيف قادة سعوديين في برنامج لتعزيز الكفاءات القيادية

وقد بدأت الوفود السعودية رحلتها في بكين، الصين، بمشاركة 24 قائدًا سعوديًا متميزًا، في برنامج تفاعلي انطلق في 22 ديسمبر، كما تضمن البرنامج ورش عمل وجلسات مع مختصين، بالإضافة إلى زيارات لمراكز بكين الثقافية والتجارية الرئيسية.

تستمر الزيارة حتى 29 ديسمبر، حيث يطّلع المشاركون على آخر الابتكارات التكنولوجية والتوجهات العالمية، ويجرون لقاءات مع قادة الفكر وصنّاع القرار، مما يُمكّنهم من دمج هذه المعارف في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.

يُشار إلى أن “المجلس السعودي للقادة” هو مبادرة من مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ويضم أكثر من 880 قائدًا من خرّيجي برامج تطوير القيادات، حيث يسعى المجلس لتحفيز النمو الشخصي والتواصل الفعَّال بين أعضائه، إضافةً إلى دعم التطور الجماعي وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.