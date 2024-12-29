في إطار تحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، تم تعزيز خدمات الإرشاد والدعوة في جبل الرحمة بمشعر عرفات. هذه الخطوة تأتي لتوفير الدعم الروحي والديني للحجاج خلال وقوفهم على الجبل في يوم عرفة.

تعزز وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية، جهودها المكثفة في توعية زوار جبل الرحمة بمشعر عرفات، وذلك للقادمين من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة لعام 1446هـ.

وتأتي هذه الجهود من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الدعوية والإرشادية، إضافة إلى بذل الجهود الجمة لضمان راحة الزوار وتيسير رحلتهم. تشمل هذه الخدمات الرد على استفسارات الزوار عبر كبائن التوعية المتعددة اللغات، وتصحيح الأخطاء والمخالفات وفقاً للكتاب والسنة، فضلاً عن توزيع المطبوعات والإصدارات الخاصة بالوزارة بأكثر من لغة، وإذاعة الرسائل التوعوية والترحيبية والتوجيهية من خلال المكبرات الصوتية بلغات شتى. أعرب عدد من المعتمرين والزوار عن تقديرهم لما تبذله الوزارة من جهود، مبتهلين إلى الله أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. تهدف هذه المبادرات إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم بناءً على هدي القرآن والسنة، وترسيخ مبادئ السكينة والعقيدة الصحيحة، وتعزيز محاسن الإسلام وتسهيله في العبادات والمعاملات والسلوك، مؤكدة على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية في إطار منهج الوسطية والاعتدال، وذلك إسهامًا في تحقيق رسالة المملكة الغراء.

الخدمات تشمل تنظيم جلسات إرشادية وشرح مناسك الحج بطريقة مبسطة، إضافة إلى توزيع المواد الدينية التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بصورة صحيحة ومطمئنة.